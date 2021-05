Bandiere Verdi 2021: spiagge adatte ai bambini, Calabria e Sicilia ai primi posti

ALBA ADRIATICA – Sono ben 143 le bandiere verdi in Italia da nord a sud e alcune si trovano anche all’estero. Tre sventolano in Spagna, una in Romania e una in Tanzania. Le Bandiere verdi 2021, una ‘guida’ per i genitori in cerca di spiagge a misura di bimbi e oggi, ad Alba Adriatica è stato reso noto l’elenco che, rispetto all’anno scorso, fa registrare conferme ma anche qualche novità.

Nel 2021 vengono riconfermate le bandiere verdi assegnate negli anni scorsi e 4 nuove, vengono conferite a altrettante località che hanno ottenuto per la prima volta il riconoscimento di spiaggia adatta ai bambini scelta dai pediatri. Due new entry sono in Italia, entrambe in Sicilia, ossia la spiaggia di Sampieri nel comune di Scicli e di Tonnarella nel comune di Mazara del Vallo.

E altre due sono all’estero, dove si è aggiunta un’altra località spagnola, Fuengirola, sempre in Andalusia, e, per la prima volta, ha ottenuto la bandiera verde una spiaggia extraeuropea: Coco beach a Dar es Salaam in Tanzania.

La novità di quest’anno è che il gradino più alto del podio è per due: la Sicilia raggiunge il numero di 18 comuni insigniti, raggiungendo in vetta la Calabria che conferma i suoi 18 vessilli, pertanto un ex aequo. In Calabria le bandiere verdi sono a: Bianco, Bova Marina e Bovalino (Rc); Capo Vaticano (Vv), Cariati (Cs), Cirò Marina-Punta Alice (Kr), Isola di Capo Rizzuto (Kr), Locri (Rc), Melissa-Torre Melissa (Kr), Mirto Crosia-Pietrapaola (Cs), Nicotera (Vv), Palmi (Rc), Praia a Mare (Cs), Roccella Jonica (Rc), Santa Caterina dello Jonio Marina (Cz), Siderno (Rc), Soverato e Squillace (Cz).

Segue la Sardegna con 16 bandiere verdi, che mantiene il suo secondo posto. E terza resta anche la Puglia con 13 comuni insigniti, battendo per un soffio le Marche che di bandiere verdi ne hanno 12. In ogni regione italiana bagnata dal mare è presente almeno una località con la bandiera verde che delinea un’area che può essere battezzata la ‘riviera dei bambini’. Si tratta dell’area formata da Abruzzo, Marche, Romagna, che si caratterizza per la maggior densità di bandiere verdi in rapporto alla lunghezza delle coste. Ed è per questo che è stato possibile che 5 delle 7 edizioni del Convegno nazionale delle Bandiere verdi si svolgessero in questo comprensorio (4 in Abruzzo, 2 a Montesilvano, 2 ad Alba Adriatica, e una nelle Marche, a San Benedetto del Tronto).

Ecco l’elenco delle Bandiere verdi 2021:

Abruzzo

Alba Adriatica (Teramo), Giulianova (Teramo), Montesilvano (Pescara), Ortona – Spiaggia dei Saraceni (Chieti), Pescara, Pineto – Torre Cerrano (Teramo), Roseto degli Abruzzi (Teramo), Silvi Marina (Teramo), Tortoreto (Teramo), Vasto Marina (Chieti);

Basilicata

Maratea (Potenza), Pisticci – Marina di Pisticci (Matera);

Campania

Agropoli – Lungomare San Marco, Trentova (Salerno), Ascea (Salerno), Centola – Palinuro (Salerno), Ischia: Cartaroma Lido San Pietro (Napoli), Marina di Camerota (Salerno), Pisciotta (Salerno), Pollica – Acciaroli, Pioppi (Salerno), Positano. Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno), Santa Maria di Castellabate (Salerno), Sapri (Salerno);

Emilia Romagna

Bellaria – Igea Marina (Rimini), Cattolica (Rimini), Cervia – Milano Marittima-Pinarella (Ravenna), Cesenatico (Forli Cesena), Gatteo – Gatteo Mare (Forli – Cesena), Misano Adriatico (Rimini), Ravenna; Lidi Ravvenati (Ravenna), Riccione (Rimini), Rimini, San Mauro Pascoli – San Mauro mare (Forli – Cesena);

Friuli Venezia Giulia

Grado (Gorizia), Lignano Sabbiadoro (Udine);

Lazio

Anzio (Roma), Formia (Latina), Gaeta (Latina), Lido di Latina (Latina), Montalto di Castro (Viterbo), Sabaudia (Latina), San Felice Circeo (Latina), Sperlonga (Latina), Terracina (Latina), Ventotene – Cala Nave (Latina);

Liguria

Finale Ligure (Savona), Lavagna (Genova), Lerici (La Spezia), Noli (Savona);

Marche

Cupra Marittima (Ascoli Piceno), Fano – Nord – Sassonia – Torrette/Marotta (Pesaro – Urbino), Gabicce mare (Pesaro – Urbino), Grottamare (Ascoli Piceno), Mondolfo – Marotta (Pesaro – Urbino), Numana – Alta – Bassa Marcelli Nord (Ancona), Pesaro (Pesaro – Urbino), Porto Recanati (Macerata), Porto San Giorgio (Fermo), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Senigallia (Ancona), Sirolo (Ancona);

Molise

Termoli (Campobasso);

Puglia

Fasano (Brindisi), Gallipoli (Lecce), Ginosa – Marina di Ginosa (Taranto), Lizzano – Marina di Lizzano (Taranto), Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), Melendugno (Lecce), Ostuni (Brindisi), Otranto (Lecce), Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni (Bari), Porto Cesareo (Lecce), Rodi Garganico (Foggia), Salve – Marina di Pescoluse (Lecce), Vieste (Foggia);

Sardegna

Alghero (Sassari), Bari Sardo (Ogliastra), Cala Domestica (Carbonia-Iglesias), Capo Coda Cavallo (Olbia-Tempio), Carloforte, Isola di San Pietro, La Caletta – Punta Nera – Girin – Guidi (Carbonia-Iglesias), Castelsardo-Ampurias (Sassari), Is Aruttas – Mari Ermi (Oristano), La Maddalena: Punta Tegge-Spalmatore (Olbia-Tempio), Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro), Oristano – Torre Grande (Oristano), Poetto (Cagliari), Quartu Sant’Elena (Cagliari), Santa Giusta (Oristano), San Teodoro (Nuoro), Santa Teresa di Gallura (Olbia-Tempio), Tortolì – Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra).