COSENZA – Anche oggi in Calabria si registra un deciso calo dei nuovi contagi da coronavirus (sono poco più di 100) ma soprattutto una nuova e netta diminuzione dei ricoveri, marcata principalmente in area medica. Unico dato negativo resta quello delle vittime, con un nuovo rialzo da ieri e 5 decessi certificati, ben 4 a Cosenza. Sono +105 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (in diminuzione rispetto ai +185 di ieri) con un numero in calo dei tamponi analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 2.486 (ieri erano stati 2.996). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 791.284 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 860.788 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). La Calabria con i nuovi positivi di oggi raggiunge i 66.559 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +6 contagi (in forte diminuzione rispetto ai +66 di ieri), Catanzaro +46, Crotone +9, Vibo Valentia +0, Reggio Calabria +44. Altra Regione o Stato estero +0.

Cinque vittime, sempre in calo i casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, scende ancora il numero di persone attualmente positive al covid: i casi attivi al momento sono in totale 10.074, con una diminuzione di 314 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 55.323, con un incremento di 414 persone nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri torna a salire il numero delle vittime con 5 decessi accertati nelle ultime 24 ore che portano il numero complessivo dei morti da inizio pandemia in Calabria a 1.162: ben quattro di questi si sono e registrati a Cosenza.

Nuovo deciso calo dei ricoveri

Tornano a scendere in modo deciso i ricoveri negli ospedali calabresi, con una forte diminuzione in area medica e di un’unità nelle terapie intensive. Ad oggi sono 278 le persone ricoverate in totale nei nosocomi calabresi. Di queste, 260 si trovano nei reparti di malattie infettive (-14) e 18 in terapia intensiva (-1). Infine sono 9.796 le persone in isolamento domiciliare, 299 in meno rispetto a ieri. Di queste, 59 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 6.813 (69 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 19 in reparto al presidio di Rossano;9 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 6 in terapia intensiva, 6.702 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.386 (14.860 guariti, 526 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.172 (20 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 8 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1132 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.720 (8584 guariti, 136 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 566 (21 in reparto; 545 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.824 (5.730 guariti, 94 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 204 (11 ricoverati, 193 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.129 (5.039 guariti, 90 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.260 (66 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 21 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 2 in reparto al presidio ospedaliera di Melito; 6 in terapia intensiva; 1.165 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.084 (20.768 guariti, 316 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 59 (53 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 343 (343 guariti)