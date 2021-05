«Giunta senza freni con nomine, contributi ed eventi. Bisogna ribellarsi»

REGGIO CALABRIA – «Le forze di opposizione si uniscano, nell’immediato, per metter freno alla giunta regionale che prosegue, imperterrita, nel violare i principi dell’attività di ordinaria amministrazione. Ritengo, infatti, incredibile quanto sta accadendo in queste ore in Calabria». Lo afferma il segretario-questore del Consiglio regionale, Graziano Di Natale.

«Nomine, contributi e presentazioni di eventi: mi ribello»

«L’attuale giunta regionale, in carica per l’ordinaria amministrazione – prosegue Di Natale – continua senza nessun freno la propria opinabile azione fatta di nomine, contributi, presentazione di eventi. Il tutto nel silenzio generale di tutte le forze politiche. Mi ribello a tutto ciò. Mentre l’assemblea regionale, democraticamente eletta, è bloccata nelle sue funzioni, c’è una giunta di nominati che, contravvenendo alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad operare senza limiti. Le forze politiche elette in Consiglio regionale non possono restare immobili. Urge una presa di posizione politica, forte e chiara».

«Dobbiamo ristabilire il perimetro – sostiene ancora il consigliere regionale – dentro il quale l’azione della maggioranza di Governo può essere esercitata. Diversamente, si sarebbe complici di un sistema al quale io mi oppongo. Perché il Consiglio regionale non può operare è la giunta si? L’interrogativo è tutto politico. Chiedo, quindi che le forze di opposizione si riuniscano subito nell’interesse dei calabresi e facciano sentire la propria voce».