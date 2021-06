COSENZA – Dal 3 giugno, come disposto dal commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, anche in Calabria verranno ampliate le fasce d’età aventi diritto alla vaccinazione anti-coronavirus. Nello specifico, dalle ore 16 di giovedì 3 giugno potranno accedere alla prenotazione tutte le persone a partire dai 12 anni di età, comprendendo anche i ventenni e gli over 30 che erano in attesa di essere inseriti. Lo rende noto la Protezione civile regionale. Dai 12 ai 16 anni verrà somministrato il Pfizer, come approvato dall’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, e dall’Aifa, Agenzia italiana del farmaco.

Resta la priorità a soggetti fragili, anziani e caregiver

Proseguiranno normalmente le prenotazioni per tutte le altre categorie, quindi dai 40 anni a salire, con un canale preferenziale di priorità per i pazienti fragili e caregiver, persone con patologie e per gli over 60-70-80. Per accedere sarà sempre necessario prenotare sulla piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it., oppure chiamando al numero verde 800 00 99 66 o mandando sms al 339-9903947 per essere ricontattati. Per info si può chiamare il centralino dedicato della Protezione Civile: 0961 789775. La prenotazione, specifica la Protezione civile, “è obbligatoria per evitare disagi e assembramenti e per far lavorare in serenità ed efficienza il personale”.

Le dosi distribuite in Calabria dal 1 al 4 giugno

La gestione centralizzata da parte della Protezione Civile ha consentito alla Regione Calabria di essere tra i primi posti a livello nazionale, raggiungendo il 94,4% nel rapporto tra le dosi somministrate e quelle consegnate – dato aggiornato al primo giugno. Questa elevata capacità di somministrazione vaccinale si è potuta raggiungere grazie al lavoro sinergico effettuato con le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere alle quali sono state assicurate le forniture di vaccini necessarie, sulla base delle prenotazioni presenti in piattaforma. Con il piano attuale, dal 1 al 4 giugno, sono stati distribuiti circa 60.000 vaccini, sul tutto il territorio regionale, così suddivisi: 21.793 di prime dose Pfizer, 17.851 Johnson & Johnson, 1.999 prime dosi di Moderna, 8.360 seconde dosi di Pfizer, 2.637 seconde dosi di Moderna, 953 seconde dosi di Astrazeneca, 3.510 dosi extra di Pfizer per i medici di medicina generale. Ulteriori forniture sono e saranno previste per quei centri vaccinali territoriali non presenti in piattaforma, sulla base del fabbisogno manifestato da ogni singola ASP e/o Ospedale.