COSENZA – Netto calo dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria ma come sempre accade il lunedì, è basso anche il numero di tamponi effettuato la domenica. Numeri a parte, resta comunque invariato il trend dell’ultima settimana con la pressione in calo nelle strutture ospedaliere mentre resta basso anche oggi il numero delle vittime con due decessi tutti a Cosenza. Sono +70 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (in decisa diminuzione rispetto ai +165 di ieri) con un numero in decisa diminuzione di tamponi analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 1.336 (ieri erano stati 2.724). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 779.943 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 848.599 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 65.951 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +4 contagi (ieri erano stati +69 di ieri), Catanzaro +1, Crotone +2, Vibo Valentia +14, Reggio Calabria +49. Altra Regione o Stato estero +0.

Due decessi, tornano a scendere i casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, torna a diminuire il numero di persone attualmente positive al covid: i casi attivi al momento sono in totale 10,894, con una diminuzione di 313 persone in meno rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 53.917, con un aumento di 381 persone in più nelle ultime 24 ore. Resta invariato il dato delle vittime con altri due decessi nelle ultime 24 ore a Cosenza che portano il dato complessivo sulle vittime in Calabria a 1.140

In lievissimo calo i ricoveri

Lievissima diminuzione dei posti letto occupati negli ospedali calabresi, con un calo dei ricoveri in area medica, mentre sale di un’unità nelle terapie intensive nelle Ad oggi sono 312 le persone ricoverate complessivamente nei nosocomi calabresi. Di queste, 283 si trovano nei reparti di malattie infettive (-2) e 29 in terapia intensiva (+1). Infine sono 10.582 le persone in isolamento domiciliare, 312 in meno rispetto a ieri. Di queste, 53 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 7.035 (71 in reparto AO di Cosenza; 21 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 7 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 11 in terapia intensiva, 6915 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14.983 (14.469 guariti, 514 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.431 (24 in reparto all’AO di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all’AOU Mater Domini; 9 in terapia intensiva; 1388 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.319 (8.185 guariti, 134 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 667 (21 in reparto; 646 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5633 (5543 guariti, 90 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 253 (18 ricoverati, 235 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5058 (4969 guariti, 89 deceduti)

Reggio Calabria

: CASI ATTIVI 1.455 (72 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 25 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 4 al P.O. di Melito; 9 in terapia intensiva; 1345 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20.721 (20.408 guariti, 313 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 53 (53 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 343 (343 guariti)