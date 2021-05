Regionali in Calabria: 12 forum tematici del PD per sostenere Irto

CATANZARO – Passaggio di consegne al Comando del Raggruppamento “Calabria” dell’Esercito nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” tra il 5° Reggimento Fanteria “Aosta” e l’82° Reggimento Fanteria “Torino” e bilancio dei sei mesi di attività operative condotte sul suolo calabrese. “Nelle diverse province della Calabria – spiega un comunicato stampa – sono stati costantemente impiegati circa 400 militari dell’Esercito, in concorso alle Forze di Polizia, per la vigilanza di infrastrutture e siti sensibili quali stazioni ferroviarie, aeroporti, Tribunali, Procure e Centri di Accoglienza. Nelle numerose attività di controllo del territorio, sono state identificate circa 23.000 persone di cui 4.000 di nazionalità straniera e controllati oltre 17.000 veicoli. I risultati – continua la nota – si sono concretizzati nel fermo di persone denunciate a piede libero per diverse tipologie di reato, nonché interventi in soccorso di cittadini per varie emergenze. Oltre a quelle operative sono state condotte attività di cooperazione civile – militare a favore di strutture sanitarie locali, case famiglia e Associazioni Volontari Italiani del Sangue di Locri e Reggio Calabria. Il Comandante del Comfop Sud, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, nel corso del suo intervento si è complimentato con il Colonnello Tinelli e con tutto il personale del 5° Reggimento Fanteria, per l’ottimo lavoro svolto, meritando l’apprezzamento della popolazione e di tutte le Autorità e Istituzioni locali con i quali si sono interfacciati nei sei mesi del mandato. Il Generale Tota – è scritto infine in un comunicato – ha poi rivolto gli auguri di buon lavoro al Colonnello Iervolino e all’82° Reggimento Fanteria, confermando che potranno sempre contare sul supporto e sul sostegno del Comfop Sud”.