Covid, in Calabria +263 nuovi contagi e 5 vittime. Continua il netto calo dei ricoveri

COSENZA – Restano sostanzialmente stabili, con un lieve rialzo rispetto a ieri, il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria dove a pesare sull’incremento giornaliero questa volta è l’aumento di casi registrato nel crotonese e una nuova risalita nel reggino, mentre tornano a scendere in provincia di Cosenza con poco più di 40 nuovi casi. Dato positivo è il continuo calo dei ricoveri in area medica, con una netta diminuzione oggi di posti letto occupati, mentre torna a salire il bilancio delle vittime con 5 decessi, uno in ogni provincia della Calabria.

Sono +263 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (in leggero rispetto ai +228 di ieri) con un numero ancora in diminuzione di tamponi analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 3.161 (ieri erano stati 3.310). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 770.909 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 838.283 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 65.302 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +41 contagi (in forte calo rispetto ai +104 di ieri), Catanzaro +37, Crotone +90, Vibo Valentia +17, Reggio Calabria +78.

Risalgono le vittime, sempre in calo i casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continuano a diminuire le persone attualmente positive al covid: i casi attivi al momento sono in totale 11.123, con una riduzione di 83 persone in meno rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 53.052, con un aumento di 341 persone in più nelle ultime 24 ore. Torna a salire il dato delle vittime con cinque decessi nelle ultime 24 ore che portano il dato complessivo sulle vittime in Calabria a 1.127: una a Cosenza, una a Catanzaro, una a Crotone una Vibo Valentia e una a Reggio Calabria.

Crollano i ricoveri in area medica

Decisa e costante riduzione dei posti letto occupati negli ospedali calabresi, con una fortissima diminuzione in area medica, mentre restano invariati i ricoveri nelle terapie intensive nelle Ad oggi sono 352 le persone ricoverate complessivamente nei nosocomi calabresi. Di queste, 325 si trovano nei reparti di malattie infettive (-15) e 27 in terapia intensiva (+0). Infine scende a 10.771 il numero di persone in isolamento domiciliare, 68 in meno rispetto a ieri. Di queste, 51 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: