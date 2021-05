Pregiudicati con il reddito di cittadinanza, 4 persone coinvolte in Rinascita Scott

COSENZA – Continuano a migliorare i dati dell’epidemia da covid in Calabria, dove oggi si conta si un leggero incremento di contagi rispetti ai +71 di ieri, ma con un numero in forte aumento di tamponi processati tornati sopra quota 3mila. Continuano a diminuire i ricoveri in area medica, mentre nelle ultime 24 ore non si registra nessun decesso, cosa accaduta solamente due volte negli ultimi 7 mesi (ad ottobre 2020 e il 19 gennaio 2021). Unico dato negativo è la crescita (per il secondo giorno consecutivo) dei ricoveri nelle terapie intensive.

Sono +108 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (in lievissimo aumento rispetto ai +71 di ieri) con un numero in netto aumento di tamponi analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 3.153 (ieri erano stati 1.621). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 765.740 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 831.812 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 64.811 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +5, Catanzaro +22, Crotone +21, Vibo Valentia +0, Reggio Calabria +60, Altra Regione o Stato Estero 0.

Nessuna vittima, sempre in calo i casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continuano a diminuire le persone attualmente positive al covid: i casi attivi al momento sono in totale 11.488, con una riduzione di 296 persone in meno rispetto a ieri. Cresce ancora il numero dei guariti che salgono in totale a 52.203, con un aumento di 404 persone in più nelle ultime 24 ore. Nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore. Ad oggi il dato complessivo sui morti in Calabria a 1.120

Calano ancora i ricoveri in area medica, su le intensive

Continuano a calare i ricoveri in area medica mentre continuano a salire nelle unità di terapia intensiva. Ad oggi sono 373 le persone ricoverate complessivamente nei nosocomi calabresi. Di queste, 347 si trovano nei reparti di malattie infettive (-9) e 26 in terapia intensiva (+3). Infine scende a 11.115 il numero di persone in isolamento domiciliare, 290 in meno rispetto a ieri. Di queste, 51 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: