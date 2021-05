Migranti: chiesti 7 anni per l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano

Capovaticano Resort Thalasso Spa apre la stagione 2021 con tante novità e proposte esclusive per regalarsi le prime fughe al mare, complice il meteo favorevole e le temperature già estive.

Già dal fine settimana del 21 maggio la struttura luxury sul mare in provincia di Vibo Valentia si prepara ad accogliere gli ospiti con offerte e pacchetti dedicati per trascorrere weekend rigeneranti all’insegna del benessere, dell’enogastronomia, dello scenario naturale di Capo Vaticano di fronte alle isole Eolie.

Godersi un aperitivo in riva al mare al tramonto con lo sfondo dello Stromboli. Rilassarsi con un massaggio anti-stress in un gazebo immerso nel verde, accarezzati dalla brezza del mare. Deliziare il palato con i sapori dell’autentica cucina calabrese o fare un giro in e-bike alla scoperta del territorio. Approfittare delle prime giornate di sole per gustarsi un panino di mare in spiaggia, grazie al servizio direttamente all’ombrellone. Esperienze uniche che si possono vivere da subito a Capovaticano Resort Thalasso Spa a soli 10 km da Tropea, tornata prepotentemente alla ribalta grazie alla vittoria del concorso Borgo più bello d’Italia.

Immerso in un grande e curato parco verde, ricco di palme e piante mediterranee, il resort si sviluppa su una superficie molto estesa in una posizione riparata e lontana dalla folla. Oltre alle 123 camere moderne e con grandi verande e balconi, offre ampi spazi comuni, sia all’interno che all’aperto, che garantiscono agli ospiti massima privacy e in cui è facile mantenere le distanze, senza rischio di assembramenti.

Anche nel momento del pranzo e della cena, l’ampia scelta ristorativa permette di poter mangiare in tranquillità e all’aperto. Sono due i nuovi ristoranti all’interno del resort, per accontentare i palati più esigenti.

Strombolicchio Gourmet Restaurant, il fine dining del resort vista mare con piatti gourmet a base di materie prime locali e presidi slow food: una cucina gourmet moderna attenta alla salvaguardia delle proprietà organolettiche e del gusto del piatto, che serve ai propri ospiti prodotti a filiera corta e ingredienti di qualità premium. Qui la ricercatezza della materia prima di qualità e del prodotto di nicchia raggiunge i massimi livelli. I piatti dello chef, calabrese doc, sono sempre curati in ogni aspetto, con un’attenzione in più all’armonia del ‘Visual Food’.

Il Bergamotto Raw Bar si colloca nella cornice di eleganza del grande foyer. Il più audace dei concept ristorativi dell’albergo: una cucina innovativa di crudi di mare e vegetali servita nella più “urban” delle location. Potete accomodarvi al tavolo, vicino alle grandi vetrate o in terrazza con vista sul mare di Capo Vaticano, a un tavolo social oppure direttamente al grande bancone in marmo per farvi raccontare la storia dei piatti dalla viva voce della chef siciliana.

I clienti, anche non residenti in hotel, possono degustare diverse proposte raw food, crudités di pesce e verdure, con quel tocco in più di contaminazione local.

Ma il fiore all’occhiello del Capovaticano Resort è sicuramente la Thalasso Spa, 2000 mq di area destinata a piscine coperte riscaldate di acqua di mare, sauna, bagno turco e 15 cabine dove provare i trattamenti più innovativi. La novità 2021, per rinascere dopo un inverno di lockdown, è il massaggio Watsu – La danza degli dei, praticato in una vasca di acqua di mare calda. Grazie all’assenza di gravità, questa tecnica aumenta l’ampiezza dei movimenti a livello articolare, riduce la spasticità muscolare, allenta la tensione e i disturbi come ansia, nervosismo, insonnia, emicrania e stanchezza.

Ma anche l’incredibile tramonto su Stromboli da solo vale sicuramente una visita al Capovaticano Resort. Per le prime settimane di apertura sono disponibili diverse offerte dedicate alle coppie, agli smartworker, agli amanti della cucina, con offerte vantaggiose grazie alle tariffe 3×2 e all’early booking che permette di risparmiare fino al 30%. Per visionare tutte le offerte consultate il sito www.capovaticanoresort.it oppure scaricate l’app per scoprire tutti i servizi https://app.capovaticanoresort.it/