Calano i contagi in Calabria (+253). Giù i ricoveri in area medica, sotto quota 400

COSENZA – Dopo due giorni di lieve incremento, scendono i nuovi contagi covid in Calabria che tornano sotto quota 300, mentre resta invariato il dato della provincia di Cosenza che registra oggi +118 nuovi casi (ieri erano stati 110). Per il terzo giorno consecutivo calano i ricoveri, con una netta discesa in area medica (-18) che portano il dato complessivo dei ricoveri nei reparti covid sotto quota 400, cosa che non accadeva da marzo. In lievissimo rialzo il numero delle vittime.

Sono +253 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (in deciso calo rispetto ai +327 di ieri) con un numero leggermente in calo di tamponi analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 3.372 (ieri erano stati 3.757). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 756.314 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 820.597 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 64.215 casi totali da inizio pandemia. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +118, Catanzaro +27, Crotone +41, Vibo Valentia +6, Reggio Calabria +60, Altra Regione o Stato estero +1.

Cinque le vittime, calano ancora i casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a scendere il numero di persone attualmente positive al covid: i casi attivi al momento sono in totale 12.343, 110 in meno rispetto a ieri. Cresce ancora il numero dei guariti che salgono in totale a 50.765, con un aumento di 356 persone in più nelle ultime 24 ore. In lieve rialzo invece stabile il numero dei decessi. Anche oggi sono 5 le vittime accertate che portano il dato complessivo sui morti in Calabria a 1.105: quattro a Cosenza e uno a Reggio Calabria.

Crollano i ricoveri in area medica

Scendono ancora i ricoveri in area medica che tornano sotto quota 400. Netto calo del numero di persone ricoverate in area medica, mentre sale di un’unità nelle terapie intensive. Ad oggi sono 411 le persone ricoverate complessivamente nei nosocomi calabresi. Di queste, 382 si trovano nei reparti di malattie infettive (-18) e 29 in terapia intensiva (+1). Infine scende a 11.934 il numero di persone in isolamento domiciliare, 91 in meno rispetto a ieri. Di queste, 51 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: