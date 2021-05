Stabili i contagi in Calabria (+280) ma risalgono nel cosentino. Netto calo dei ricoveri

COSENZA – Resta sostanzialmente stabile il dato sui nuovi contati in Calabria, con un lieve incremento rispetto a ieri, trascinato dal rialzo di casi registrato in provincia di Cosenza che registra oggi 134 nuovi casi (ieri erano stati appena 19). Confermato il trend in netto calo dei ricoveri sia in area medica che in terapia intensiva mentre torna a calare anche il numero delle vittime. Sono +280 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (in lieve aumento rispetto ai +237 di ieri) con un numero in lieve aumento dei tamponi analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 3.3.29 (ieri erano stati 3.241). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 750.099 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 813.468 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge e supera i 60mila contagi totali: sono 63.635 da inizio pandemia. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza +134, Catanzaro +58, Crotone +31, Vibo Valentia +11, Reggio Calabria +46.

In calo le vittime, in continua discesa i casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a scendere il numero di persone attualmente positive la covid: sono in totale 12.958 i casi attivi al momento, 305 in meno rispetto a ieri. I guariti salgono in totale a 49.581, con un incremento di 581 persone in più. Torna a scendere il numero dei decessi. Sono 4 le vittime in più rispetto a ieri che portano il dato complessivo sui morti in Calabria a 1.096: due a Reggio Calabria, una a Cosenza e una a Crotone.

Ricoveri, deciso calo in area medica

Per il secondo giorno consecutivo si assiste ad un deciso calo del numero di persone ricoverate in area medica edi un’unità anche nelle terapie intensive. Ad oggi sono 430 le persone ricoverate complessivamente nei nosocomi calabresi. Di queste, 402 si trovano nei reparti di malattie infettive (-12) e 28 in terapia intensiva (-1). Infine scende a 12.528 il numero di persone in isolamento domiciliare, 292 in meno rispetto a ieri. Di queste, 53 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: