COSENZA – Sono state poco più di 9mila le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate nelle ultime 24 ore in Calabria. Il dato, che rileva una flessione nel numero di somministrazioni rispetto ai giorni scorsi, emerge dall’ultimo report del Governo, nel quale la Calabria occupa la quartultima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate: nell’ultima rilevazione, aggiornata a questa mattina, la regione si attesta all’84,8%, meglio di Sicilia (81,6%%), Sardegna (81,7%) e Friuli Venezia Giulia (84,6%), mentre la media nazionale e’ 90,6%%. Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 694.839 vaccini (ieri erano 685.523) sugli 819.150 consegnati. Nella regione le dosi sono state somministrate finora a 142.253 over 80, 215.465 soggetti fragili e caregiver, 87.742 operatori sanitari, 27.008 personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie o lavori a rischio, 28.215 ospiti di strutture residenziali, 67.896 fascia 70-79 anni, 57.114 fascia 60-69, 29.792 personale scolastico, 16.938 comparto sicurezza e difesa, 22.416 in categoria “altro”.

Nessuna dose si sposterà in Veneto

Nel frattempo ha creato perplessità la possibilità che oltre 130mila dosi del vaccino AstraZeneca, ferme nei frigoriferi di molte regioni del Sud Italia (In Calabria poco meno della metà) siano state dirottate a quelle del nord, in particolare la Veneto che comunque ne avevano avanzato la proposta. Infondata la notizia, pubblicata oggi da alcuni organi di stampa, circa l’assegnazione al Veneto di dosi di vaccino anti Covid provenienti da altre regioni. A smentire la notizia è con una nota la struttura commissariale per l’emergenza coronavirus, precisando che eventuali trasferimenti di dosi tra Regioni sono di “esclusiva competenza” della stessa struttura. Nella nota di precisazione viene aggiunto che il commissario straordinario, generale Figliuolo, nel corso della Conferenza delle Regioni tenutasi ieri aveva già ribadito che in merito al vaccino Vaxzevria – meno utilizzato in alcune regioni – gli eventuali bilanciamenti “sono effettuati, sentite le Regioni interessate, sempre ed esclusivamente a cura della Struttura Commissariale, per ragioni programmatiche e di coerenza con il piano vaccinale, oltre che per motivi legati alla logistica di trasporto e alla catena del freddo”. Tali bilanciamenti – che peraltro non riguardano solo movimenti da sud verso nord ma, come già avvenuto, anche tra regioni del sud – sono comunque “da considerarsi quali anticipazioni di dosi di vaccino nell’ottica di un costante riequilibrio della ripartizione prevista tra Regioni/Province autonome, seguendo il criterio ‘una testa – un vaccino”.

Anche dal governatore del Veneto Luca Zaia smentisce la notizia secondo cui sarebbero assegnate al Veneto 135mila dosi di AstraZeneca rifiutate dalle regioni del Sud Italia “la notizia che noi ieri abbiamo avuto la promessa di vaccini non è vera. Nella riunione con il commissario Figliuolo è stato detto di valutare i magazzini e di verificare, nel rispetto, se c’è modo di riequilibrare”