Cala la curva del contagio in Calabria (+237) e scendono i ricoveri. Da ieri 8 vittime

COSENZA – Tornano a salire i tamponi processati, dopo il calo di domenica, tornano a salire anche i nuovi contagi da coronavirus in Calabria anche se l’incremento resta sostanzialmente molto contenuto, confermato il trend comunque in calo dei nuovi casi a cui si sta assistendo negli ultimi giorni. Dopo due giorni di lieve incremento, tornano a diminuire i ricoveri, mentre resta ancora alto il dato delle vittime con altri 8 decessi nelle ultime 24 ore. Sono +237 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (in lieve aumento rispetto ai +168 di ieri) con un numero come detto in aumento dei tamponi analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 3.241 (ieri erano stati 1.979). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 747.367 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 810.139 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge e supera i 60mila contagi totali: sono 63.355 da inizio pandemia. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza +19, Catanzaro 31, Crotone 72, Vibo Valentia 13, Reggio Calabria 102, Altra Regione o Stato estero 0.

Otto le vittime, scendono ancora i casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, diminuisce ancora il numero di persone attualmente positive: sono in totale 13.263 i casi attivi al momento, 266 in meno rispetto a ieri. I guariti salgono in totale a 49.000, con un incremento di 495 persone in più. Lieve calo nel numero dei decessi. Sono 8 le vittime in più rispetto a ieri che portano il dato complessivo sui decessi a 1.092: tre a Cosenza, due a Vibo Valentia, una a Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone.

Calano i ricoveri e le intensive

Dopo due giorni con il segno positivo, torna a scendere il numero di persone ricoverate in area medica e continua a calare anche nelle terapie intensive. Ad oggi sono 443 le persone ricoverate complessivamente nei nosocomi calabresi. Di queste, 414 si trovano nei reparti di malattie infettive (-9) e 29 in terapia intensiva (-2). Infine scende a 12.820 il numero di persone in isolamento domiciliare, 255 in meno rispetto a ieri. Di queste, 53 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: