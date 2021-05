Il trattore si ribalta e finisce in una scarpata. Un 50enne muore schiacciato

COSENZA – Con la Calabria che da lunedì tornerà in zona gialla, arrivano buone notizie dal bollettino del dipartimento salute della Regione. Dopo il nuovo rialzo di ieri, tornano a scendere i nuovi contagi da coronavirus e si registra un netto calo dei ricoveri in area medica mentre restano sostanzialmente stabili i decessi con altre 7 vittime nelle ultime 24 ore. Sono +334 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (in deciso calo rispetto ai +450 di ieri) con un numero in calo di tamponi analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 3.841 (ieri erano stati 4.376) n Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 739.954 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 801.350 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge e supera i 60mila contagi totali: sono 62.638 da inizio pandemia.

Scendono i nuovi positivi nel cosentino

Il maggior numero di nuovi positivi arriva ancora una volta dalla provincia di Cosenza: sono +117 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore (in calo rispetto ai +187 di ieri). Segue la provincia di Reggio Calabria che registra un ulteriore lieve crescita da ieri con +110 casi. Scendono in tutte le altre province: Catanzaro +45, Crotone +41 e Vibo Valentia + 22

Sette vittime, scendono i casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, diminuisce il numero di persone attualmente positive: sono in totale 13.667 i casi attivi al momento, 165 in meno rispetto a ieri. I guariti salgono in totale a 47.900, con un incremento di 492 persone in più. Scende di poco il numero dei decessi. Sono 7 le vittime in più rispetto a ieri (erano 8), che portano il dato complessivo sui decessi a 1.071: quattro a Cosenza, tre a Reggio Calabria e una a Crotone

Crollano i ricoveri in area medica

Consistente calo dei ricoveri con una flessione netta in area medica mentre resta stabile nelle terapie intensive. Ad oggi sono 447 le persone ricoverate complessivamente nei nosocomi calabresi. Di queste, 411 si trovano nei reparti di malattie infettive (-17) e 36 in terapia intensiva (+0). Infine scende a 13.220 il numero di persone in isolamento domiciliare, 148 in meno rispetto a ieri. Di queste, 68 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: