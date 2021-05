Migliorano i dati, la Calabria “intravede” la zona gialla

COSENZA – Dopo quasi due mesi la Calabria potrebbe finalmente tornare in zona gialla. Era il 12 marzo quando la regione passò in fascia arancione, per come disposto dal decreto legge del Governo che, su richiesta del CTS, abolì temporaneamente le fasce gialle fino a Pasqua. Da allora i dati dell’epidemia peggiorarono sensibilmente in tutta la regione, in particolare nel reggino e nella provincia di Cosenza, letteralmente travolta dalla terza ondata. Calabria che il 5 aprile finì anche in zona rossa. Dall’ultimo monitoraggio settimanale della cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità (report 19-25 aprile), ha certificato il miglioramento dei numeri, con la Calabria passata da rischio alto a rischio moderato e l’indice RT è sceso a 0.75. Il report ha evidenziato, perl, come fosse ancora alta la valutazione dell’impatto e con un’allerta segnalata di resilienza nelle strutture sanitarie. L’incidenza dei nuovi casi, invece, era salita di poco passando da 152 a 169 casi ogni 100mila abitanti.

Con i giusti distinguo, visto che in alcune zone il virus continua a circolare anche in modo sostenuto, i dati dell’ultima settimana, in particolare degli ultimi giorni, mostrano un deciso miglioramento che, sommati a quelli della scorsa settimana, potrebbero finalmente portare la regione al cambio di colore e quindi alle agognate riaperture. Servono, infatti, due settimane di dati in miglioramento per passare ad una zona una con meno restrizioni. Il report giornaliero della Regione sui nuovi contagi ci dice che oggi sono scesi sotto quota 300 con oltre 4.300 tamponi processati. È scesa sotto la soglia critica l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, mentre si trova di pochissimo sopra il 40% in area medica, ma anche qui i numeri sono in deciso miglioramento e da qui a venerdì anche questo dato rientrerà sotto la soglia. Da tre giorni consecutivi scendono i casi attivi, mente in una settimana si è passati dai 540 ricoveri complessivi ai 471 di oggi.

Attualmente sono 15 le regioni in zona gialla, 5 quelle in zona arancione e solo una in fascia rossa. I territori in fascia gialla sono: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto, a cui si aggiungono le province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni in zona arancione sono Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata e Calabria. Solo la Valle d’Aosta è in fascia rossa.