Vaccini in azienda, in Calabria Hitachi «primo caso in Italia»

COSENZA – Scende seppur di poco il numero dei nuovi contagi in Calabria. Oggi se ne registrano +312 rispetto ai 334 di ieri e a fronte di un numero leggermente inferiore di tamponi, 3.569 rispetto ai 3.841 di sabato. Sono 3.047 i nuovi soggetti testati e i numeri restano alti nella provincia di Cosenza che anche oggi fa registrare il maggior incremento di contagi. Dei casi confermati infatti, ben 141 riguardano il territorio cosentino. Segue Reggio Calabria con 67 nuovi contagi, 37 si registrano a Crotone, 36 a Catanzaro e 31 a Vibo Valentia. Ad oggi il numero dei positivi al Coronavirus da inizio pandemia è arrivato 62.950 casi con 13.826 casi attivi.

Si registra inoltre un incremento di +8 nuovi ricoveri in area medica per un totale attuale di 419 soggetti in ospedale mentre scendono di -2 unità quelli di pazienti in terapia intensiva che in totale sono 34. I soggetti guariti oggi sono in numero nettamente inferiore rispetto a ieri, sono 149 (ieri erano stati ben 492) mentre sono 153 i soggetti positivi isolati a domicilio. E’ sceso anche il numero delle vittime che sono 4 nella sola giornata di oggi ( che portano il totale da inizio pandemia a 1.075) con due decessi a Cosenza, uno a Catanzaro e uno a Crotone.

Dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 7.405 (109 in reparto AO di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano; 4 in ricoveri in terapia intensiva al presidio Rossano; 14 al presidio ospedaliero di Acri; 11 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 12 in terapia intensiva, 7.218 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 13.695 (13.211 guariti, 484 deceduti).

Catanzaro

CASI ATTIVI 2.783 (46 in reparto all’AO di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 16 in reparto all’AOU Mater Domini; 10 in terapia intensiva; 2.704 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 6.488 (6.361 guariti, 127 deceduti).

Crotone

CASI ATTIVI 878 (32 in reparto; 846 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 4.972 (4.888 guariti, 84 deceduti).

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 456 (20 ricoverati, 436 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 4.692 (4.610 guariti, 82 deceduti).

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.251 (98 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 17 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 12 in reparto al P.O. di Melito; 2.116 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 18.937 (18.639 guariti, 298 deceduti).

In tutta Italia oggi sono 8.292 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.176. Sono invece 139 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 224 di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 2.192, in calo di 19 unità rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 103 (ieri 110). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 15.420 persone, in calo di 379 unità rispetto a ieri.