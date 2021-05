Calano i contagi in Calabria +286 ma non a Cosenza con +155 positivi

LAMEZIA TERME (CZ) – Due nuovi collegamenti in partenza da Lamezia Terme alla volta di Milano Linate e Cagliari con Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega città di medie e piccole dimensioni e capitali europee. I biglietti sono disponibili sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio e i nuovi voli decolleranno il 2 luglio per Milano Linate e il 4 luglio per Cagliari. Sarà possibile volare 4 volte a settimana verso Milano Linate (ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica), mentre sono 2 le frequenze settimanali previste per Cagliari (mercoledì e domenica). Il vettore ha riconfermato, infine, il suo portfolio voli per la Summer 21 da e per Lamezia Terme: con i nuovi voli per Milano Linate e Cagliari, salgono a 5 i collegamenti disponibili presso lo scalo.

“Siamo davvero felici di annunciare queste due novità dall’aeroporto di Lamezia Terme: con i nuovi voli alla volta di Milano e Cagliari, puntiamo a rafforzare l’asse turistico tra la Calabria e il Nord Italia e la Sardegna. Aumentano quindi le opzioni di viaggio disponibili presso il Sant’Eufemia, dove le 2 nuove rotte si aggiungono a quelle già disponibili alla volta di Torino, Verona e Genova, per un totale di circa 75.000 biglietti in vendita, pari ad un incremento del 192% rispetto al 2019. Allo stesso tempo, ci auguriamo di poter rafforzare il traffico di turisti incoming diretti in Calabria, alla scoperta del suo ricco patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico. Per i prossimi mesi estivi, vogliamo offrire ai nostri passeggeri nuove opportunità di volo, riconfermando il nostro impegno nel far ripartire il comparto turistico, così fortemente colpito dalla pandemia Covid-19” – ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

“Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Volotea e apprezziamo molto la capacità e reattività del vettore nel cogliere nuove opportunità contribuendo significativamente all’ampliamento dell’offerta da e per l’aeroporto di Lamezia Terme. Le nuove rotte, in particolare, oltre a rafforzare il segmento domestico, destinato a crescere nei prossimi mesi, rispondono ad una crescente domanda del mercato su direttrici già consolidate come la Milano Linate, ma anche verso nuove destinazioni come Cagliari, mai servita in precedenza. Ciò indubbiamente contribuirà al rilancio economico del territorio a beneficio del turismo e dell’utenza che potrà contare su un’ampia offerta di collegamenti dall’aeroporto” – ha commentato Giulio de Metrio, presidente di Sacal.

L’offerta Volotea per i prossimi mesi, naturalmente, è all’insegna della massima flessibilità: tutti i voli acquistati prima della fine di maggio, infatti, possono essere modificati (senza sostenere la tassa per il cambio volo fino a 7 giorni prima della partenza), con voli con partenza fino al 30 settembre. Inoltre, è attiva una copertura Covid-19: i passeggeri risultati positivi a un test PCR, potranno richiedere il rimborso completo della prenotazione, tasse incluse, per sé e per tutti i passeggeri inclusi nella stessa prenotazione, fino a 14 giorni prima del volo. Da Lamezia Terme sono disponibili 5 collegamenti Volotea, tutti domestici, alla volta di Genova, Torino, Verona, Milano Linate (novità 2021) e Cagliari (novità 2021). Tutte le rotte Volotea da e per Lamezia Terme sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.