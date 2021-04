Vaccini: in Calabria oltre 44mila dosi tra AstraZeneca, Moderna e J&J. Domani parte il Vax Day

COSENZA – Con la Calabria che dovrà passare un’altra settimana in zona arancione, arrivano dati confortanti per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus. Tornano a scendere con un numero in leggero aumento di tamponi processati (poco più di 4mila). Numeri in calo nella provincia di Cosenza che ieri ha visto entrare in zona rossa un altro comune. Scendono anche i ricoveri e per la prima volta dopo diverse settimane c’è un solo decesso nelle ultime 24 ore. Oggi sono +404 i nuovi positivi accertati oggi dal dipartimento salute della Regione (in discesa rispetto ai +473 di ieri e 495 di due giorni fa) con un numero in lieve aumento di tamponi analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 4.432 (ieri erano stati 4.377). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 716.746 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 772.432 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge e supera i 60mila contagi totali: sono 60.074 da inizio pandemia.

Contagi in discesa in provincia di Cosenza

Il maggior numero di nuovi positivi è stato registrato in provincia di Reggio Calabria che conta +158 casi. Numero in discesa in provincia di Cosenza: sono +108 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati solo +185). Segue come sempre la provincia Catanzaro dove si registra un ulteriore calo da ieri (+60). Numeri stabili, invece, nella provincia di Crotone (+58 ) in calo invece in quella di Vibo Valentia (+20).

Una sola vittima, salgono i positivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sale ancora il numero di persone attualmente positive: sono in totale 15.21 i casi attivi al momento, 260 in più rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 43.849, con un incremento di 141 persone in più. Migliora ancora il dato sui decessi. Una sola vittima ( a Cosenza) registrata nelle ultime 24 ore che porta il totale dei morti a 1.011.

Giù ricoveri e intensive

Migliora leggermente il dato sui ricoveri. In calo il numero dei posti letto occupati in area medica mentre scede di due unità nelle terapie intensive. Ad oggi sono 513 le persone ricoverate complessivamente nei nosocomi calabresi. Di queste, 467 si trovano nei reparti di malattie infettive (-6) e 46 in terapia intensiva (-2). Infine scende a 14.701 il numero di persone in isolamento domiciliare, 270 in più rispetto a ieri. Di queste, 84 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

Cosenza: CASI ATTIVI 8.348 (107 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano;18 al presidio ospedaliero di Acri; 27 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 8.137 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.607 (11.151 guariti, 456 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 2.840 (46 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all’Azienza ospedaliera universitaria Mater Domini; 16 in terapia intensiva; 2.745 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.005 (5.887 guariti, 118 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 908 (38 in reparto; 870 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.610 (4.536 guariti, 74 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 459 (20 ricoverati, 439 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.531 (4.451 guariti, 80 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.577 (106 in reparto all’azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 35 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.428 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17.796 (17.513 guariti, 283 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 84 (84 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti)