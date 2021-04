Guardie giurate positive in aeroporto, l’allarme a Lamezia “numero considerevole di contagi”

COSENZA – Poche variazioni rispetto a ieri, con il numero dei nuovi contagi da coronavirus che scendono di poche decine, mentre salgono ancora in provincia di Cosenza che si conferma epicentro di questa terza e infinita ondata di covid e che oggi registra altre 4 vittime. Scede di poco il numero dei ricoveri nei reparti covid, mentre torna a salire quello delle terapie intensive.

Gimbe “nuovi contagi invariati in una settimana”

A certificare che in Calabria nell’ultima settimana sia cambiato poco (domani dovrebbe essere confermata la zona arancione), sono anche i dati della fondazione Gimbe. Nella settimana 21-27 aprile, in Calabria, risulta in peggioramento l’indicatore relativo ai “Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti”, che sono 775, mentre è stabile l’indicatore relativo ai nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Oggi sono +473 i nuovi positivi accertati oggi dal dipartimento salute della Regione (in leggera discesa rispetto ai +495 di ieri) con un numero stabile di tamponi analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 4.377 (ieri erano stati 4.394). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 713.245 soggetti per un totale di 768.000 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 59.670 casi totali da inizio pandemia.

Contagi in aumento in provincia di Cosenza

Anche oggi il maggior numero di nuovi positivi è stato registrato in provincia di Cosenza, con un ulteriore incremento di positivi: sono +185 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati solo +155). Segue come sempre la provincia di Reggio Calabria con +129 casi e quella di Catanzaro dove si registra un calo da ieri (+70). Numeri sempre bassi e stabili, invece, nelle province di Crotone (+55) e Vibo Valentia (+34).

Altre 4 vittime nel cosentino

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sale ancora il numero di persone attualmente positive: sono in totale 14952 i casi attivi al momento, 65 in più rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 43.708, con un incremento di 403 persone in più. Migliora leggermente il dato sui decessi dopo che ieri sono state superate le 1.000 vittime da a inizio pandemia. Oggi sono 5 i decessi registrati nelle ultime 24 ore che portano il totale dei morti a 1.010: quattro di questi a Cosenza

Risalgono le terapie intensive

Poche variazioni nel dato sui ricoveri. In lieve calo il numero dei posti letto occupati in area medica mentre torna a salire nelle unità di terapie intensive. Ad oggi sono 521 le persone ricoverate complessivamente nei nosocomi calabresi. Di queste, 473 si trovano nei reparti di malattie infettive (-2) e 48 in terapia intensiva (+3). Infine scende a 14.431 il numero di persone in isolamento domiciliare, 64 in più rispetto a ieri. Di queste, 84 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 8.243 (112 in reparto AO di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano; 4 ricoveri in terapia intensiva a Rossano; 18 al presidio ospedaliero di Acri; 27 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 19 in terapia intensiva, 8.026 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.605 (11.150 guariti, 455 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 2.781 (44 in reparto all’AO di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 27 in reparto all’AOU Mater Domini; 16 in terapia intensiva; 2.685 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.005 (5.887 guariti, 118 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 899 (41 in reparto; 858 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.559 (4.485 guariti, 74 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 439 (16 ricoverati, 423 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4531 (4451 guariti, 80 deceduti)

Reggio Calabria

ASI ATTIVI 2.506 (105 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 37 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 2.355 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17.709 (17.426 guariti, 283 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 84 (84 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti)