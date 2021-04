Settantunenne scomparso, è stato ritrovato morto

CATANZARO – Il presidente facente funzioni della Calabria Nino Spirlì ha eseguito stamattina un secondo sopralluogo all’ex Villa Bianca di Catanzaro, una struttura del policlinico universitario dove è stato deciso di allestire un piano destinato a nuovi posti covid per la fascia centrale della regione. I lavori e il cantiere per preparare gli ingressi differenziati vanno avanti, ha spiegato Spirlì arrivando a Catanzaro.

“Non mi interessano i 10 posti già allestiti – ha tagliato corto Spirlì – devono arrivare a 20, 30 e 40 in poco tempo. Fino ai 100 che abbiamo stabilito. I letti mancanti sono in fase di acquisto, i lavori per i percorsi puliti sono in corso, l’Esercito ha consegnato anche i ventilatori per la unità subintensive ed il personale devono assumerlo subito perché abbiamo dato tanti soldi per prenderlo”.

Il presidente facente funzioni ha parlato anche di vaccini: “Il nostro obiettivo è di arrivare a 30 mila vaccinazioni al giorno e sono molto soddisfatto degli incrementi quotidiani. Penso che con gli altri vax day entro fine giugno finiremo il primo turno”.

Infine è toccato l’argomento delle cardiochirurgie riferendosi alla questione del Sant’Anna Hospital che potrebbe chiudere i battenti nei prossimi giorni per mancato accreditamento al sistema sanitario regionale: “dopo aver scritto una lettera ai ministri Speranza e Lamorgese affronteremo in via definitiva la vicende del Sant’Anna andando a parlare in presenza a Roma”. “Una mia nipote giovanissima – ha confidato Spirlì – è stata salvata al Sant’Anna di Catanzaro e due zie sono state operate di cuore al Gom di Reggio in piena pandemia: so quindi benissimo cosa significhi per noi calabresi avere punti di riferimento cardiochirurgici vicini cui rivolgersi combattendo contro il tempo: non possiamo permetterci di perderne nessuno”.