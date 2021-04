COSENZA – Con i 9 decessi registrati nelle ultime 24 ore, la Calabria supera il triste bilancio delle mille vittime totali per covid da inizio pandemia, mentre i contagi non accennano a diminuire e con la provincia di Cosenza che continua a rimanere la più colpita di questa terza ondata, ma i numeri sono in crescita anche nel reggino e nel catanzarese. Restano praticamente invariati i ricoveri, con un solo ingresso in area medica. Sono +492 i nuovi positivi accertati oggi dal dipartimento salute della Regione (in deciso rispetto ai +414 di ieri) con un numero in crescita di tamponi analizzati analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 4.394 (ieri erano stati 3.911). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 709.584 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 763.623 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 59.197 casi totali da inizio pandemia.

Ancora in salita i contagi nel cosentino

Il maggior numero di nuovi positivi è stato registrato in provincia di Cosenza con un ulteriore incremento di casi: sono +155 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati solo +114). Segue la provincia di Reggio Calabria con +143 nuovi vasi e quella di Catanzaro dove si registra una nuova impennata (+117). Numeri più bassi, invece, nelle province di Crotone (+67) e Vibo Valentia (+32).

Superate le 1.000 vittime, altre 3 a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, torna a salire il numero di persone attualmente positive: sono in totale 14.887 casi attivi al momento, 212 in meno rispetto a ieri. Il numero dei guariti salgono in totale a 43.305, con un incremento di 271 persone in più. Drammatico il bilancio dei decessi che superano quota 1.000 da inizio pandemia. Anche oggi sono 9 le vittime registrati nelle ultime 24 ore che portano il totale dei morti a 1.005: tre a Cosenza, tre a Vibo Valentia, due a Crotone e una a Reggio Calabria.

A Cassano allo Ionio 18sima vittima

Diciottesimo decesso per Covid 19 a Cassano allo Ionio dall’inizio della pandemia. Si tratta di un uomo di 76 anni, ricoverato nell’ospedale di Cosenza. A darne notizia il sindaco Gianni Papasso. “Informo con grande dolore – ha scritto Papasso – che un altro nostro concittadino, il signor Francesco M., è venuto a mancare a causa del Covid-19. Nelle ultime settimane, purtroppo, stiamo registrando diverse vittime a causa di questo nemico invisibile, che ha ripreso a diffondersi con grande velocità. Rivolgo al signor Francesco il mio ultimo saluto e alla famiglia affettuose condoglianze, a nome mio e della cittadinanza intera. Restiamo attenti. Restiamo responsabili”. Al momento, a Cassano ci sono 138 persone positive al Covid, di cui tre ricoverate.

Restano stabili i ricoveri

Resta praticamente invaiato il dato sui ricoveri negli ospedali calabresi. In lievissima discese il numero dei posti letto occupati in area medica mentre resta stabile nelle unità di terapie intensive. Ad oggi sono 520 le persone ricoverate complessivamente nei nosocomi calabresi. Di queste, 475 si trovano nei reparti di malattie infettive (+1) e 45 in terapia intensiva (+0). Infine scende a 14.367 il numero di persone in isolamento domiciliare, 211 in più rispetto a ieri. Di queste, 84 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 8.129 (116 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano; 4 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 18 al presidio ospedaliero di Acri; 26 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 19 in terapia intensiva, 7.909 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.535 (11.084 guariti, 451 deceduti)

Catanzaro

ASI ATTIVI 2.823 (52 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 25 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 2.722 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.891 (5.773 guariti, 118 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 916 (43 in reparto; 873 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.488 (4.414 guariti, 74 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 440 (14 ricoverati, 426 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.496 (4416 guariti, 80 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.495 (99 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 36 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 2.353 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17.591 (17.309 guariti, 282 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 84 (84 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti)