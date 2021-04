Un barcone con 100 migranti rischia di capovolgersi. Soccorso a largo della Calabria

COSENZA – Scende leggermente il dato sui nuovi contagi in Calabria, ma rimane ancora molto alto nella provincia di Cosenza, dove si continua a registrare più della metà di tutti i nuovi casi accertati giornalmente dal bollettino, e con un comune dello Ionio (Rocca Imperiale) che finirà in zona rossa. Risale leggermente il dato sui decessi e quello dei ricoveri in area medica. Sono +484 i nuovi positivi accertati oggi dal dipartimento salute della Regione (in diminuzione rispetto ai +544 di ieri) con un numero in discesa di tamponi analizzati analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 3.095 (ieri erano stati 4.177). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 700.998 soggetti per un totale di 753.250 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, La Calabria raggiunge i 58.106 casi totali da inizio pandemia.

Provincia di Cosenza epicentro dell’epidemia

Il maggior numero di nuovi positivi tocca come sempre alla provincia di Cosenza che oggi conta un incremento record di +248 nuovi casi (in salita da ieri quando erano stati +226). Segue come sempre la provincia di Reggio Calabria che oggi conta un aumento di +96. Risalgono in quella di Vibo Valentia (+65), restano stabili in quella Crotone (+46) e scendono nella provincia di Catanzaro con un incremento è di +29.

Cinque le vittime, tre a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, cresce ancora il numero di persone attualmente positive: sono in totale 14.906 i casi attivi al momento, 369 in più rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 42.216, con un incremento di 110 persone in più. Lieve risalita dei decessi rispetto a ieri. Sono 5 i decessi registrati nelle ultime 24 ore che portano il totale dei morti a 984: tre nel cosentino

Leggera salita dei ricoveri, invariate le intensive

Risale leggermente da ieri il numero dei ricoveri negli ospedali calabresi. In salita lieve i posti letto occupati in area medica mentre restano stabili nelle unità di terapie intensive. Ad oggi sono 517 le persone ricoverate complessivamente nei nosocomi calabresi. Di queste, 471 si trovano nei reparti di malattie infettive (+4) e 46 in terapia intensiva (+0). Infine sale a 14.389 il numero di persone in isolamento domiciliare, 365 in più rispetto a ieri. Di queste, 69 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 8.149 (99 in reparto AO di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano;18 al presidio ospedaliero di Acri; 29 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 16 in terapia intensiva, 7.946 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.233 (10.790 guariti, 443 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 2.934 (55 in reparto all’AO di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 27 in reparto all’AOU Mater Domini; 16 in terapia intensiva; 2.826 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.574 (5.459 guariti, 115 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 1.012 (45 in reparto; 967 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.284 (4.213 guariti, 71 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 451 (16 ricoverati, 435 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.417 (4.340 guariti, 77 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.291 (102 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 33 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2.146 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17.383 (17.105 guariti, 278 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 69 (69 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti)