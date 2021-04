In lieve calo i nuovi contagi: 544 positivi e 4 vittime. Cosenza con i numeri più alti

CATANZARO – In lieve calo oggi il numero dei positivi al coronavirus in Calabria nelle ultime 24 ore che comunque superano i 500 casi. Dimezzato rispetto a ieri il numero dei decessi, con 4 vittime. In Calabria sono +544 i positivi accertati nelle ultime 24 ore secondo i dati del Dipartimento Tutela della Salute. Aumentano di 6 unità i pazienti ricoverati in area medica che sono in totale 467. Tre in più invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono 46.

Un numero confortante che emerge dai dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 in Calabria è quello dei guariti. Solo nelle ultime 24 ore sono 576. E’ la provincia di Cosenza a far registrare ancora una volta il maggior numero di nuovi positivi. Per quanto riguarda i contagi di oggi infatti, dei 544 positivi, ben 226 riguardano il territorio cosentino. Segue Reggio Calabria con 156 nuovi positivi, 90 si registrano a Catanzaro, 45 a Crotone e 27 a Vibo Valentia. Delle quattro vittime delle ultime 24 ore, due riguardano il territorio reggino, mentre gli altri due decessi si registrano a Cosenza e Catanzaro.

I casi attivi in Calabria sono 14.537 ed è sceso di 45 unità il numero dei positivi trattati a domicilio che sono 14.024.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza

CASI ATTIVI 7.905 (100 in reparto AO di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano;17 al presidio ospedaliero di Acri; 29 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 7.701 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 11.230 (10.790 guariti, 440 deceduti).

– Catanzaro

CASI ATTIVI 2.903 (54 in reparto all’AO di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all’AOU Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 2.799 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 5.575 (5.459 guariti, 116 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 1.016 (45 in reparto; 971 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 4.234 (4.163 guariti, 71 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 389 (15 ricoverati, 374 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 4.414 (4337 guariti, 77 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.255 (104 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 31 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2.110 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 17.323 (17.048 guariti, 275 deceduti).