Più dosi per il “Vax day” in Calabria. All’ospedale militare di Cosenza i soggetti fragili

COSENZA – Forse è troppo presto per cantare vittoria, ma seppur lentamente, la curva del contagio in Calabria sembra aver iniziato la sua discesa. Calano i nuovi positivi a fronte, va anche evidenziato, di un numero in calo di tamponi rispetto a ieri e tornati sotto quota 4mila. Contagi in leggera decrescita anche nella provincia di Cosenza che rimane ancora la più colpita da questa terza ondata. Nuovo pesante bilancio di vittime, con 9 decessi nelle ultime 24 ore quasi tutti nel cosentino dove oggi è anche arrivata la triste notizia del decesso di un 20enne positivo di Roggiano gravina. Dopo un malore avuto a casa, la corsa disperata in ospedale, ma i sanitari del 118 purtroppo non sono riusciti a salvarlo. Scendono in modo deciso i ricoveri in area medica ed anche nelle terapie intensive.

Sono +402 i nuovi positivi accertati oggi dal dipartimento salute della Regione (in leggera diminuzione rispetto ai +471 di ieri) con un numero come detto in calo di tamponi analizzati analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 3.872 (ieri erano stati 4.810). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 691.199 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 741.489 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, La Calabria raggiunge i 56.468 casi totali da inizio pandemia.

In calo i nuovi contagi in provincia di Cosenza

Il maggior numero di nuovi positivi arriva ancora una volta dalla provincia di Cosenza che oggi conta un incremento di +126 nuovi casi (in decisa diminuzione da ieri quando erano stati +213). Segue come sempre la provincia di Reggio Calabria che oggi conta un aumento di +108 nuovi positivi, in leggera crescita rispetto ai dati di ieri. I nuovi contagi tornano a salire nella provincia di Catanzaro (+80), in quella di Crotone (+64) mentre scendono in quella di Vibo Valentia che oggi conta +24 nuovi casi.

Risalgono le vittime, sei a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, cresce ancora il numero di persone attualmente positive: sono in totale 14.232 i casi attivi al momento, 103 in più rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 41.266, con un incremento di 287 persone in più. Dopo due giorni in calo, risale il dato sulle vittime. Sono 9 i decessi registrati nelle ultime 24 ore che portano il totale dei morti a 967: ben sei nella provincia di Cosenza, uno a Catanzaro, uno a Vibo Valentia e uno a Reggio Calabria

Scendono i ricoveri e le terapie intensive

Deciso calo da ieri dei ricoveri negli ospedali calabresi. Scendono di poco i posti letto occupati in area medica, ed anche nelle unità di terapie intensive. Ad oggi sono 511 le persone ricoverate complessivamente nei nosocomi calabresi (ieri erano 523). Di queste, 467 si trovano nei reparti di malattie infettive (-9) e 44 in terapia intensiva (-3). Infine sale a 13.724 il numero di persone in isolamento domiciliare, 118 in più rispetto a ieri. Di queste, 69 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Agenas “in Calabria occupazione letti ancora oltre la soglia”

Calano ancora, a livello nazionale, le terapie intensive occupate da pazienti Covid, scese a livello al 34% rispetto a quelle disponibili, ma sono ancora oltre la soglia critica del 30% in ben 12 regioni o Province Autonome (Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Trento, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta). A calare ancora sono anche i posti letto in reparto occupati da pazienti con Covid-19. A livello nazionale si attestano, infatti, al 35%, ma 3 regioni superano ancora la soglia critica, fissata in questo caso al 40% (Lazio, Puglia e Piemonte). E’ quanto emerge dai dati del monitoraggio quotidiano dell’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas), relativi alla giornata del 21 aprile. Questo il tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti ordinari di area medica non critica (malattie infettive, medicina generale e pneumologia) nelle varie Regioni e Province autonome: Abruzzo (26% intensive, 32% reparti ordinari); Basilicata (15%, 38%); Calabria (31%, 49%); Campania (23%, 36%); Emilia Romagna (38%, 32%); Friuli Venezia Giulia (27%, 27%); Lazio (35%, 41%); Liguria (30%, 32%); Lombardia (47%, 37%); Marche (33%, 39%); Molise (33%, 18%); PA Bolzano (10%, 13%); PA Trento (32%, 21%); Piemonte (44%, 46%); Puglia (44%, 50%); Sardegna (25%, 23%); Sicilia (22%, 33%); Toscana (41%, 31%); Umbria (31%, 26%); Valle d’Aosta (40%, 24%); Veneto (21%, 19%).

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 7.619 (105 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 36 in reparto al presidio di Rossano; 18 al presidio ospedaliero di Acri; 31 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 7.409 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.894 (10.456 guariti, 438 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 2.848 (55 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 20 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 16 in terapia intensiva; 2.748 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.488 (5.375 guariti, 113 deceduti)

Crotone

ASI ATTIVI 1.053 (46 in reparto; 1.007 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.117 (4.049 guariti, 68 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 399 (16 ricoverati, 383 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.366 (4289 guariti, 77 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2247 (101 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 30 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.108 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17.059 (16.788 guariti, 271 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 69 (69 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti)