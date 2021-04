Calano tamponi e contagi in Calabria (+156), ma ci sono 12 morti e altri 20 ricoveri

COSENZA – Scende il numero dei nuovi contagi in Calabria, ma come avviene oramai di consuetudine la domenica, sono stati processati poco più di 1.700 tamponi. Nuovo pesante incremento dei decessi, con 12 vittime registrate nelle ultime 24 ore (ben sei di questa a Crotone) mentre torna a salire il numero dei ricoveri, con un deciso incremento in area medica, mentre cala di poco nelle unità di terapia intensiva. Sono +156 i nuovi positivi accertati oggi dal dipartimento salute della Regione (in deciso calo rispetto ai +500 di ieri),. ma come detto con un numero in forte diminuzione di tamponi analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 1.787 (ieri erano stati 3.705). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 680.955 soggetti per un totale di 728.851 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, La Calabria raggiunge i 55.145 casi totali da inizio pandemia.

Il maggior numero di nuovi positivi è stato accertato in provincia di Reggio Calabria con +120 casi, segue la provincia di Cosenza con appena +23 nuovi positivi (in netta diminuzione rispetto agli oltre 242 di ieri). Seguono le province di Catanzaro con +11 nuovi casi e Crotone con +2, mentre nessun nuovo contagio è stato riscontrato nella provincia di Vibo Valentia.

Pesante il bilancio di decessi, 12 da ieri

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, torna a scendere il numero di persone attualmente positive: sono in totale 13.863 i casi attivi al momento, 205 in meno rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 40.332, con un incremento di 349 persone in più. Nuovo pesante incremento di vittime. Sono 12 i decessi registrati nelle ultime 24 ore che portano il totale dei morti a 950: sei di questi a Crotone, tre nel cosentino, due a Reggio Calabria uno a Catanzaro.

Aumentano i ricoveri in area medica

Dopo il leggero calo di ieri, oggi si registra un nuovo deciso incremento dei ricoveri negli ospedali calabresi. Salgono decisamente i posti letto occupati in area medica, mentre scendono di poco nelle terapie intensive anche per l’alto numero di decessi. Ad oggi sono 522 le persone ricoverate complessivamente nei nosocomi calabresi. Di queste, 475 si trovano nei reparti di malattie infettive (+20) e 47 in terapia intensiva (-3). Infine scende a 13.341 il numero di persone in isolamento domiciliare, 222 in meno rispetto a ieri. Di queste, 67 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 7.228 (115 in reparto AO di Cosenza; 36 in reparto al presidio di Rossano;17 al presidio ospedaliero di Acri; 28 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 16 in terapia intensiva, 7.013 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.759 (10.330 guariti, 429 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 2.944 (56 in reparto all’AO di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 18 in reparto all’AOU Mater Domini; 18 in terapia intensiva; 2841 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.208 (5.097 guariti, 111 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 1.056 (42 in reparto; 1014 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.926 (3.860 guariti, 66 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 393 (16 ricoverati, 377 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.290 (4.214 guariti, 76 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.175 (108 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 28 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2029 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.790 (16.522 guariti, 268 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 67 (61 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti)