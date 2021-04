In Calabra indice Rt a 0.9 e rischio alto. Verso la conferma della zona arancione

COSENZA – La Calabria è l’unica regione classificata a rischio alto, mentre l’indice di contagio RT scende ancora attestandosi a 0.90 (range 0.83-0.98) mentre la scorsa settimana era a 0.93. Nonostante resti oltre la soglia critica il numero di posti letto in area medica (49% anche se nell’ultima settimana ne sono stati aggiunti altri 100 solo nel cosentino) e di poco sopra la soglia del 30% nelle terapie intensive (32% in base ai dati Agenas), non dovrebbero essere ci cambi di colore. In base al nuovo monitoraggio della cabina di regia resta a livello alto anche la valutazione l’impatto mentre la valutazione della probabilità è a livello moderato. Infine salgono da una a due le allerte di resilienza dei servizi sanitari territoriali.

Ecco nel dettaglio tutti gli indici RT delle singole regioni: Abruzzo: 0.92. Basilicata: 1,08, Calabria: 0.9, Campania: 1, Emilia-Romagna: 0.78, Friuli Venezia Giulia: 0,72, Lazio: 0.79, Liguria: 1, Lombardia: 0.78, Marche: 0.9, Molise: 0.79, Piemonte: 0.75, Bolzano: 0.87, Trento: 0.87, Puglia: 0.89, Sardegna: 1.38. A meno di clamorose novità solo una regione passerà in arancione (la Campania) mentre dovrebbero resta in zona rossa Valle d’Aosta, Puglia e Sardegna. Sono ben 10 le regioni che hanno invece dati da zona gialla (che al momento restano sospese): Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.

Incidenza continua a scendere, ma è ancora troppo alta

Intanto in Italia diminuisce lentamente l’incidenza settimanale del contagio ma è ancora troppo elevata per consentire un allentamento delle misure. Questa settimana – si legge nella bozza – si osserva ancora una diminuzione della incidenza settimanale (160,5 per 100.000 abitanti (05/04/2021-11/04/2021) vs 210,8 per 100.000 abitanti (29/03/2021-04/04/2021), dati flusso ISS. Comunque, l’incidenza resta elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85 (range 0,71- 0,97), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto l’uno anche nel limite superiore.

“Mantenere le misure”

“Il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri, l’incidenza ancora troppo elevata e l’ampia diffusione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità richiedono l’applicazione di ogni misura utile al contenimento del contagio” evidenzia la bozza del monitoraggio settimanale.

In forte calo i casi non legati a catene trasmissione

Si osserva una forte diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (32.921 vs 46.302 la settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in aumento (37,0% vs 34,9% la scorsa settimana). È, invece, in lieve diminuzione il numero di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38,1% vs 39,6%). Infine, il 24,9% è stato diagnosticato attraverso attività di screening.

Resta alta la pressione sugli ospedali

Sono 6 le regioni con più del 40% dei posti letto di area non critica occupati: Calabria (49%), Lazio (46%), Lombardia (42%), Marche (46%), Piemonte (57%) e Puglia (50%). Sono invece 13 le regioni con le terapie intensive occupate da malati di Covid con valori sopra soglia. Si tratta di Calabria (32%), Emilia Romagna (41%), Friuli Venezia Giulia (37%), Lazio (41%), Liguria (37%), Lombardia (52%), Marche (45%), Molise (41%), Provincia autonoma di Trento (38%), Piemonte (50%), Puglia (47%), Toscana (45%) e Val d’Aosta (40%). (ANSA). Y85-BG 16-APR-21 14:08 NNN