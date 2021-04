Covid: Cosenza con il maggior numero di positivi e di vittime, 6 su 7

CATANZARO – Sono 477 le persone risultate positive al Coronavirus secondo quanto riportato dal bollettino di oggi del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria che da inizio pandemia registra 51.088 contagi. Sono 3.617 i tamponi eseguiti e 3.097 le persone testate; dato questo, lievemente inferiore ai test della giornata di ieri (3.945 e 3.470 soggetti sottoposti al test). In generale in Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 655.464 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 699.381.

A Cosenza il numero più alto di vittime

E’ nel territorio della provincia di Cosenza che si registra il maggior numero di contagi anche oggi, con 141 nuovi positivi e 6 vittime su 7 (un decesso a Catanzaro). Il totale delle persone morte a causa del Covid in Calabria è di 897. I dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 fanno rilevare un numero di casi importante anche a Catanzaro dove i nuovi contagi sono 133. Segue Reggio Calabria con 119 nuovi positivi, a Crotone sono 46 e a Vibo Valentia 37.

Crescono di 7 unità i soggetti positivi ricoverati in area medica che sono in totale 472 in Calabria mentre scende di un’unità il dato sui ricoveri in terapia intensiva; in Calabria son 38 i pazienti ricoverati. Il numero di persone positive che hanno sconfitto il virus sale di 108. I casi attivi in Calabria sono 12.409 mentre quelli chiusi 38.647. Sono infine 356 i positivi trattati a domicilio.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza:

CASI ATTIVI 6.317 (133 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 22 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 22 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 6.109 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 9.853 (9.452 guariti, 401 deceduti).

Catanzaro:

CASI ATTIVI 2.886 (60 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 30 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 13 in terapia intensiva; 2.772 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 4.734 (4.626 guariti, 108 deceduti).

Crotone:

CASI ATTIVI 1.071 (43 in reparto; 1028 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 3.511 (3.451 guariti, 60 deceduti).

Vibo Valentia:

CASI ATTIVI 476 (16 ricoverati, 460 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 4.059 (3.986 guariti, 73 deceduti).

Reggio Calabria:

CASI ATTIVI 1598 (103 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 18 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.469 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 16.213 (15.958 guariti, 255 deceduti).

– Altra Regione o stato estero

CASI ATTIVI 61 (61 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 309 (309 guariti).