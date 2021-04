Vaccini ad “amici degli amici”, Morra indaga con l’Antimafia

CATANZARO – “Oggi siamo qui per pretendere risposte in merito ai criteri utilizzati per la distribuzione dei vaccini tra la Regione e le Asp, tra le Asp e i singoli distretti e tra i distretti ed i singoli centri vaccinali perchè il sistema è in tilt”. Stamattina numerosi sindaci della provincia di Cosenza (tra cui San Marco Argentano, Lattarico, Lago, Cariati, Fuscaldo, Paola, Belsito, Santo Stefano di Rogliano) così come annunciato dopo una lettera indirizzata al presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, al Commissario ad Acta per il piano di rientro, Guido Longo, al direttore generale del Dipartimento Salute della Regione ed al Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, si sono presentati alla Cittadella regionale per chiedere chiarimenti e misure precise, rivendicando il dovere di tutelare la cittadinanza sempre e comunque e soprattutto alla luce dell’incremento documentato dei contagi e dell’aggravarsi delle conseguenze economiche e sociali sulle popolazioni locali.

“Vogliamo contribuire per accelerare e andare avanti – spiegano – e vogliamo chiarezza sui ritardi”. I sindaci del cosentino infatti, puntano a vaccinare tutti i loro cittadini entro l’estate per evitare di portare al collasso un’economia già duramente colpita dal Covid e che necessita di ripartire per non morire: “Siamo sindaci e rappresentiamo cittadini e loro devono darci delle risposte”.

“La piattaforma – dichiara il sindaco di Cariati, Filomena Greco – funziona solo se vengono caricati i vaccini, e vorremmo sapere anche se sanno i numeri di quanti ultraottantenni ci sono nei singoli paesi della Provincia. Vogliamo dare il nostro contributo come sindaci e abbiamo paura di non poter riuscire ad aprire per l’estate e questo significa un’ulteriore danno economico turistico e sociale per i nostri territori. Noi abbiamo bisogno di vaccinare tutti e il prima possibile. Capiamo le difficoltà ci sono dappertutto ma non capiamo perchè qui in Calabria siamo così indietro. Poi dipende dalle Asp ci sono Asp che funzionano benissimo altre che non funzionano così come i distretti. Vogliamo capire – spiega la Greco – come sono i criteri. Noi sindaci siamo a disposizione e abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo, strutture e personale, ma vogliamo risposte”.

Il presidente Spirlì non è presente in Cittadella e per questo motivo hanno chiesto di incontrare Longo, che però avrebbe chiesto di ricevere una delegazione di sindaci che invece hanno intimato di voler essere ascoltati tutti insieme. E così è stato. I sindaci hanno fatto ingresso nella sala Verde.

L’esito dell’incontro in Cittadella

“Siamo soddisfatti – ha commentato il sindaco di Cariati, Filomena Greco – dell’incontro con il commissario Longo e il nuovo sub commissario. Ci hanno dato rassicurazione che gli over 70 e le categorie fragili saranno vaccinate nei centri predisposti nei Comuni. Ora possiamo dare risposte ai cittadini”.

“Inoltre – ha concluso la Greco – abbiamo chiesto di mettere a punto alcuni dettagli che non vanno nella piattaforma. Sui criteri invece, non abbiamo ricevuto risposte soddisfacenti. La distribuzione dei vaccini, infatti dovrebbe avvenire per numero di abitanti e centri vaccinali. Il problema vero è l’approvvigionamento dei vaccini. Speriamo di rivederci a breve per dare ancora di più il nostro supporto nella guerra alla pandemia”.