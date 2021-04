COSENZA – Resta sostanzialmente stabile, rispetto a ieri, il numero dei nuovi contagi in Calabria. Ma anche oggi si conta un numero basso di tamponi processati: poco più di 1.300, con il tasso di positività che resta dunque invariato. Il dato che continua a preoccupare è quello dei ricoveri, tornati a salire in area medica. La situazione degli ospedali calabresi è diventata preoccupante non solo nel cosentino, ma anche in provincia di Crotone. Il sindaco della città pitagorica, Vincenzo Voce, ha scritto al commissario Guido Longo, al presidente ff della Regione, Nino Spirlì, al presidente dell’Azienda sanitaria provinciale Domenico Sperlì e al prefetto Maria Carolina Ippolito per chiedere più personale per l’ospedale San Giovanni di Dio alle prese con un elevato numero di ricoveri. Attualmente i ricoveri nell’ospedale di Crotone (secondo i dati diffusi dall’Asp e dalla Regione) sono 40 di cui due in altri nosocomi della regione. La situazione è al limite per l’impennata che hanno avuto i contagi.

Contagi stabili, ma pochi tamponi

Sono +203 i nuovi positivi accertati oggi dal dipartimento salute (ieri erano stati +197) con un numero come detto ancora basso di tamponi analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 1.364 (ieri erano stati 1.290). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 643.229 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 684.728 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 49.304 casi totali da inizio pandemia. Resta sempre la provincia di Cosenza quella che fa registrare il maggior incremento con +73 nuovi contagi (in calo rispetto ai +127 di ieri). Segue la provincia di Crotone che oggi conta un incremento di +59 casi, quella dei Reggio Calabria con +43 casi e quella di Catanzaro con +28. Nessun nuovo caso è stato accertato nella provincia di Crotone

Dieci le vittime, leggero calo di positivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, scende leggermente il numero di persone attualmente positive: sono in totale 11.496 i casi attivi al momento, 61 in meno rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 36.944, con un incremento di 254 persone in più. Rimane drammatico il bilancio delle vittime, con il dato che torna a salire rispetto a ieri. Sono 10 le vittime registrate nelle ultime 24 ore che portano il totale dei morti a 864: tre a Reggio Calabria, tre a Cosenza, due a Crotone, due a Vibo Valentia

Risalgono i ricoveri in area medica

Risale ancora il numero dei ricoveri negli ospedali calabresi con nuovi ingressi in area medica mentre scende di due unità nelle terapie intensive. Ad oggi sono 476 le persone ricoverate complessivamente nei nosocomi calabresi. Di queste, 439 sono nei reparti di malattie infettive (+10) e 37 in terapia intensiva (-2). Infine scende a 11.020 il numero di persone in isolamento domiciliare, 69 in meno rispetto a ieri. Di queste, 60 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 5.846 (122 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano; 15 al presidio ospedaliero di Acri; 22 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 19 in terapia intensiva, 5.650 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.656 (9.278 guariti, 378 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 2.644 (57 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 28 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 11 in terapia intensiva; 2.538 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.575 (4.469 guariti, 106 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 1011 (40 in reparto; 971 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.329 (3.272 guariti, 57 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 433 (15 ricoverati, 418 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.966 (3.893 guariti, 73 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.502 (98 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 14 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.383 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.973 (15.723 guariti, 250 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 60 (60 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).