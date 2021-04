Controlli dei NAS sui mezzi di trasporto, sanzionata società lametina

VIBO VALENTIA – “Sta accadendo l’inverosimile. Mi ero imposto un giorno di silenzio ma questa davvero non si può sentire”. Graziano Di Natale con un post su Facebook commenta come, in Calabria, sebbene non siano state completate le operazioni di inoculazione per gli ultraottantenni, nelle festività di Pasqua, si è scelto di vaccinare gli over sessanta, come accaduto a Vibo. Addirittura si sarebbe deciso di vaccinare, senza prenotazione, la fascia di età compresa tra i 60 e i 79 anni. Trovo questa scelta priva di ogni costrutto logico. Andrò giù duro su questo tema senza far sconti a nessuno. Qui c’è in gioco la vita delle persone, bisogna seguire e rispettare le regole”.

A replicare alle parole di Di Natale, il presidente facente funzioni: “il solerte consigliere non perde occasione per polemizzare con la Giunta regionale, il suo presidente, l’intero centrodestra. Spesso, se non addirittura sempre, lanciando vane accuse che tornano al mittente alla velocità della luce. Oggi, per esempio, oziosamente chiede se la Giunta sia stata informata sulla metodologia usata per effettuare vaccinazioni. Ricordo, oziosamente – scrive Spirlì su Facebook – al disinformato consigliere di centrosinistra che la Giunta regionale non ha alcuna responsabilità diretta sulla Sanità calabrese, devastata da decenni di malaffare, nonché di abbandono istituzionale. La sanità calabrese, lo ricordo al disattento consigliere Di Natale, è commissariata dal Governo da oltre dieci anni. Mai, la Regione ha collaborato coi vari commissari ad acta che i tanti CdM hanno nominato, pensando di poter risolvere l’annoso dramma”.

“Questa Giunta, questo presidente, pur consci dell’impossibilità di assumersi alcuna responsabilità diretta, ma volendo tutelare a prescindere la salute e gli interessi dei calabresi, hanno deciso di affiancare pacificamente e costruttivamente il nuovo Commissario, Prefetto Longo. Lo fanno quotidianamente e con grande spirito di collaborazione. Ma sanno perfettamente che non possono, non devono (e non vogliono) intervenire sulle scelte, che spettano esclusivamente al Commissario”.

“Il Prefetto Longo ci avrà sempre al suo fianco. Così come accade con il Consiglio Regionale. Strano che il consigliere non lo sappia. Mi auguro che le fatiche troppo frettolose della ancora lontana campagna elettorale non lo abbiano distratto troppo. Gli consiglio, da amico – conclude – un rapido ripasso delle pagine centrali del Diario delle competenze. Male non fa”.