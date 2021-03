'Ndrangheta, 'l'ambasciatore' genero del boss Barreca è il nuovo pentito - QuiCosenza.it

COSENZA – Tornano a salire i tamponi, risalgono i nuovi contagi da coronavirus in Calabria ed anche nella provincia di Cosenza. Ma il dato più tragico di oggi è nel numero delle vittime: 13 decessi in un giorno, sette di questi a Cosenza. Per la prima volta dopo diversi giorni si registra invece una lieve diminuzione dei ricoveri in area medica. Sono +300 i nuovi positivi accertati oggi dal dipartimento salute (ieri erano stati +201) con un numero in netto aumento di tamponi analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 3.082 (ieri erano stati 1.444 ). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 624.561 soggetti per un totale di 664.356 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 46.611 casi totali da inizio pandemia. Torna ad essere la provincia di Cosenza quella a far registrare il maggior numero di contagi: sono + 105 in più ed in aumento rispetto ai 55 di ieri. Segue la Provincia di Catanzaro con un incremento di +74 e quella di Crotone con +62. In provincia di Reggio Calabria i nuovi contagi sono 44 mentre in quella di Vibo +15.

Tragico bilancio di decesssi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, non si ferma la salita di persone attualmente positive sempre quota 10mila: sono in totale 10.402 i casi attivi al momento, 70 in più rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 35.394, con un incremento di 217 persone in più. Rispetto a ieri è pesantissimo l’aumento dei decessi con 13 vittime registrate nelle ultime 24 ore che portano il totale dei morti aa 815: sette a Cosenza, due a Catanzaro, due a Crotone, uno a Vibo Valentia e uno a Reggio Calabria.

Crescono ancora i ricoveri in area media

Torna a scendere il numero dei ricoveri negli ospedali calabresi. In leggera calo il numero dei posti letto occupati in area medica mentre sale di un’unità nelle terapie intensive. Ad oggi sono 420 le persone ricoverate complessivamente nei nosocomi calabresi. Di queste, 383 sono nei reparti di malattie infettive (-6) e 37 in terapia intensiva (+1). Infine Sale a 9.982 il numero di persone in isolamento domiciliare, 75 in più rispetto a ieri. Di queste, 50 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri. Dall’ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 146.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 5.199 (93 in reparto AO di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 15 in terapia intensiva, 5.040 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.270 (8.926 guariti, 344 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 2.381 (59 in reparto all’AO di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 27 in reparto all’AOU Mater Domini; 14 in terapia intensiva; 2.272 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.332 (4.222 guariti, 110 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 900 (34 in reparto; 866 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.044 (2.992 guariti, 52 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 584 (16 ricoverati, 568 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.708 (3.638 guariti, 70 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.288 (81 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 13 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1186 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.546 (15.307 guariti, 239 deceduti).

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti)