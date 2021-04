Offerta formativa ITS, approvata la graduatoria con i 14 progetti ammessi

LAMEZIA TERME – I carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 28enne del Gambia, noto alla forze dell’ordine, che, in grave stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a lanciare bottiglie di vetro contro le porte delle abitazioni presenti in zona e le vetrine dei negozi, minacciando alcuni passanti per farsi consegnare delle somme di denaro. I militari della Sezione Radiomobile lametina hanno interrotto l’azione violenta dell’uomo che è stato tratto in arresto per danneggiamento, tentata estorsione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato e per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere. In Piazza Mazzini, inoltre, i carabinieri hanno sanzionato 11 persone per il mancato rispetto delle norme anti-contagio da Covid-19.