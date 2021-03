In Calabria il 13,03% degli over 80 ha ricevuto la seconda dose del vaccino - QuiCosenza.it

COSENZA – In Italia 8 Regioni hanno finora vaccinato (con due dosi) meno del 20% degli ultraottantenni. Si tratta della Sardegna al 6,32%, della Toscana al 10,47% della Calabria al 13,03%, poi Umbria 16,57%, Lombardia e Puglia 17,28%, Sicilia 17,86% e Abruzzo 18,49. Al capo opposto della classifica ci sono, in testa, la Provincia autonoma di Trento con il 41,37% degli over 80 vaccinati e la Provincia autonoma di Bolzano (35,73%). Tra le Regioni la migliore è la Basilicata con il 34,88%, poi l’Emilia Romagna con il 30,18%. Tra le altre regioni il Lazio è al 27,56%, il Veneto al 21,03%, il Piemonte al 21,97%. In Italia, in totale sono stati finora vaccinati (compreso il richiamo) 983.320 ultraottantenni, pari al 23,52% di questa fascia di popolazione, secondo i nuovi dati pubblicati sul sito del Governo. Gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose sono 2.173.782, il 48,74%.

La Calabria dunque, sebbene sia tra le prime nella vaccinazione dei soggetti fragili, in particolare quelli oncologici, continua a registrare ritardi nelle dosi agli ottuagenari. Il commissario Figliuolo, in visita oggi a Cosenza, ha sottolineato che la seconda dose per gli anziani c’e’. La struttura commissariale fa il bilanciamento. Una volta che i sensori del territorio, la protezione civile, i sindaci, il presidente di Regione, me lo hanno chiesto le dosi, a supplire eventuali carenze di programmazione per la seconda somministrazione, sono arrivate in maniera istantanea“. E il generale ha anche evidenziato come non ci sia “nessun problema di distribuzione. I vaccini arrivano: questo mese sono arrivate 7,2 milioni di dosi. Siamo in linea con le aspettative perché era previsto che finora arrivassero 15,690 milioni di vaccini e chiudiamo a 14,2 milioni, che però è sopra la stima iniziale di perdite che era di 13,5 milioni. Dal prossimo mese incrementeremo l’arrivo dei vaccini”. Il commissario ha annunciato anche l’arrivo di 2,8 milioni di nuove dosi di vaccino il prossimo 29 marzo. Si tratta in particolare di “un milioni di dosi di Pfizer, un milione e 300 mila di AstraZeneca e 500 mila di Moderna.

Graziano e Bevacqua “apprezziamo l’impegno, ma restano criticità”

“Apprezziamo gli impegni presi dal commissario Figliuolo, oggi in visita in Calabria, per dare una svolta alla campagna vaccinale sul territorio regionale, ma lo invitiamo ad approfondire tutte le situazioni di criticità che sono emerse e che vengono puntualmente portate alla luce dagli operatori sanitari”. Lo dichiarano, in una nota, il commissario del Partito Democratico della Calabria, Stefano Graziano, e il capogruppo in consiglio regionale, Domenico Bevacqua. “Non ci si fermi ad un ciclo di incontri e rapide visite – aggiungono – i problemi ci sono e non ci si deve voltare dall’altra parte. Ci sono migliaia di persone in attesa di Pfizer e Moderna cui va data una risposta rapidissima. I dati e i fatti, purtroppo,- concludono – smentiscono l’ottimismo di Spirlì più interessato al suo futuro politico che alla salute dei calabresi”.