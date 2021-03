Lite in piazza finisce a coltellate, un arresto per tentato omicidio

I fatti risalgono a qualche giorno fa. Una persona ferita si era presentata al Pronto soccorso con una grave ferita al collo

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – E’ stato arrestato per tentato omicidio un 38enne di Villa San Giovanni, R.G.Z., ritenuto responsabile del ferimento di un uomo in piazza Valsesia. Le indagini sono partite dopo che un 32enne si era presentato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Malacrino Morelli” di Reggio con una grave ferita da taglio al collo. Del fatto erano stati avvisati i carabinieri che giunti in ospedale hanno successivamente avviato le indagini e i sospetti erano da subito ricaduti sul 38enne sul quale sono stati raccolti elementi di prova dfondamentali ed imprescindibili”. Dopo un sopralluogo sulla scena e acquisiti elementi e testimonianza i carabinieri hanno dato un nome ed un volto al presunto aggressore, rintracciato di lì a poco nella sua abitazione di Villa San Giovanni. Il possibile movente dell’accoltellamento sarebbe legato ad un litigio, nato per motivi futili, avvenuto dopo le 21 in piazza Valsesia. La vittima è stata ricoverata in prognosi riservata mentre l’arrestato è stato portato nel Carcere di “Arghillà”.