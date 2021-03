Covid: sono 300 i nuovi contagi ma aumentano le vittime, 8 in 24 ore

Il dato vede un leggero aumento di nuovi positivi al Covid 19 in Calabria rispetto a ieri (+275) in Calabria, ma è salito purtroppo quello delle vittime che sono 8 e che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 732

COSENZA – Sono 300 i nuovi contagi accertati in Calabria dal Dipartimento Tutela della Salute a fronte di 2.400 tamponi eseguiti e 2036 soggetti testati che portano il totale dei tamponi processati da inizio pandemia a 619.309 e a 583.366 persone testate. Le persone positive al Coronavirus sono 41.185 e sono 7.557 i casi attivi mentre quelli chiusi 33.628. I numeri delle ultime 24 ore segnano un incremento di 300 casi (ieri erano 275). I dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 ci restituiscono purtroppo un aumento di decessi, 8 in tutta la Calabria: tre vittime a Reggio, due nel territorio di Vibo Valentia e un decesso rispettivamente a Cosenza, Catanzaro e Crotone.

Cosenza la provincia con il maggior numero di nuovi casi

I casi confermati nel bollettino di oggi vedono il territorio della provincia di Cosenza con il maggior numero di nuovi positivi, 116. Segue Catanzaro con 73 nuovi casi, 52 si registrano a Reggio Calabria, 47 a Crotone e 12 a Vibo Valentia. In Calabria gli isolati a domicilio sono aumentati di 147 e mentre sale di un’unità il numero dei ricoverati in ospedale (246), scende di 2 (sono 30) il numero dei pazienti in terapia intenstiva. I dati di oggi inoltre, fanno registrare 146 guariti per un totale di 32.896 persone che hanno sconfitto il virus.

Ecco come sono distribuiti i positivi in Calabria:

– Cosenza:

CASI ATTIVI 3.084 (49 in reparto AO di Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano;13 al presidio ospedaliero di Acri; 15 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 12 in terapia intensiva, 2.979 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 8.965 (8.664 guariti, 301 deceduti).

– Catanzaro:

CASI ATTIVI 1.906 (25 in reparto all’AO di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 2 in reparto all’AOU Mater Domini; 10 in terapia intensiva; 1862 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 3.916 (3.812 guariti, 104 deceduti).

– Crotone:

CASI ATTIVI 484 (20 in reparto; 464 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 2.757 (2.712 guariti, 45 deceduti).

– Vibo Valentia:

CASI ATTIVI 520 (15 ricoverati, 505 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 3.399 (3.337 guariti, 62 deceduti).

– Reggio Calabria:

CASI ATTIVI 1.513 (73 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 11 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.421 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 14.282 (14.062 guariti, 220 deceduti).

– Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 116, Catanzaro 73, Crotone 47, Vibo Valentia 12, Reggio Calabria 52, Altra Regione o Stato estero 0. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 154. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.