Scendono i nuovi contagi in Calabria (+275) ma nel cosentino altri 103 casi. Cinque le vittime

Calano ancora i nuovi contagi in Calabria con un numero stabile di tamponi processati: poco più di 2.700 da ieri. Per la prima volta dopo più di sette giorni leggero calo dei ricoveri, mentre resta stabile il dato sulle vittime con 5 decessi nelle ultime 24 ore

.

COSENZA – Per il secondo giorno consecutivo in discesa i nuovi contagi da covid in Calabria, anche se in provincia di Cosenza si registrano più di 100 nuovi casi. E dopo un’intera settimana con numeri in costante salita, c’è un leggero calo dei ricoveri negli ospedali mentre il numero delle vittime resta invariato, con 5 morti nelle ultime 24 ore. Sono +275 i nuovi positivi accertati oggi dal dipartimento salute (ieri erano stati +305) con un numero stabile di tamponi analizzati, sia molecolari che antigenici: ne sono stati processati 2.0700 (ieri erano stati 2.814), che portano il totale dei test a 616.909. Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 40.885 casi totali da inizio pandemia. Il maggior numero di nuovi contagi è stato accertato oggi in provincia Cosenza dove si registrano +103 nuovi positivi, in aumento rispetto ai +74 di ieri. Segue la provincia di Reggio Calabria che vede scendere i nuovi positivi: sono +62 rispetto a ieri. Risalgono ancora in provincia di Catanzaro che registra +60 nuovi casi, mentre nel crotonese l’incremento è di + 36 e nel vibonese di +14.

Cinque le vittime, una a Cosenza. Salgono ancora i positivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a crescere il numero di persone attualmente positive: sono in totale 7.411 i casi attivi al momento, 191 in più rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 32.750, con un incremento di 79 persone in più. Rispetto a ieri resta invariato il numero dei decessi con altre cinque vittime registrate nelle ultime 24 ore che portano il totale a 719: due a Catanzaro, una a Vibo Valentia, una Reggio Calabria e una a Cosenza.

Leggero calo dei ricoveri

In leggera diminuzione il numero dei posti letto occupati negli ospedali calabresi. Ad oggi sono 276 le persone ricoverate in totale nei nosocomi calabresi. Di queste, 244 sono nei reparti di malattie infettive (-1) e 32 in terapia intensiva (-2). Infine sale a 7.135 il numero di persone in isolamento domiciliare, 194 in più rispetto a ieri. Di questi, 50 sono persone residenti in altre regioni o stati esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 175.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 2.973 (51 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano;13 al presidio ospedaliero di Acri; 14 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 11 in terapia intensiva, 2.868 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.961 (8.661 guariti, 300 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.834 (24 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 2 in reparto all’azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 11 in terapia intensiva; 1.791 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.914 (3811 guariti, 103 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 439 (19 in reparto; 420 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.755 (2.711 guariti, 44 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 558 (14 ricoverati, 544 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.349 (3.289 guariti, 60 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.557 (74 in reparto all’azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 11 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 1.462 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14.186 (13.969 guariti, 217 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti)