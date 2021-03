Tamponamento sulla A2. Coinvolte cinque auto, tre persone ferite

Un vigile del fuoco furi servizio, che si trovava in transito proprio sul luogo dove è avvenuto l’incidente, è riuscito a bloccare il traffico evitando che altre auto venissero coinvolte e prestato i primi soccorsi

MILETO (VV) – Un incidente sulla A2, tra gli svincoli di Mileto e le Serre nel vibonese, ha provocato il ferimento ferimento di tre persone. Per cause in corso di accertamento, attorno alle 21.30 di ieri, due auto si sono scontrate tra loro provocando il successivo tamponamento delle altre. Un vigile del fuoco furi servizio, che pochi minuti dopo si è trovato a transitare proprio sul luogo dell’impatto, con prontezza di spirito ha subito bloccato il traffico, ha estratto un ferito dall’auto e messo in sicurezza le vetture coinvolte, in attesa dell’arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Vibo Valentia e della polizia stradale, allertati nell’immediatezza dell’evento così come il 118. Dopo aver atteso l’arrivo dei soccorritori, ai quali ha affidato il proseguo dell’intervento ed il trasporto in ospedale dei feriti, l’uomo ha poi proseguito il suo viaggio. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti ed effettuare assistenza durante le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti, ripristinando la viabilità. Durante le operazioni di soccorso il transito sulla corsia Nord dell’autostrada è stato interrotto.