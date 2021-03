35 chili di marijuana in un camion di frutta e verdura. Arrestati due trafficanti

Il fiuto del cane antidroga ha permesso di individuare il carico marijuana. Era nascosto in un camion che aveva appena attraversato lo Stretto di Messina

MESSINA – Sequestrati 35 chili di marijuana all’interno di un camion che doveva trasportare prodotti ortofrutticoli e in transito sullo Stretto di Messina. Arrestati due autotrasportatori catanesi. I finanzieri del Comando provinciale di Messina erano impegnati nei controlli sui mezzi provenienti da Villa San Giovanni per il porto di Tremestieri. Avvalendosi del cane antidroga Dandy, hanno trovato lo stupefacente in un vano porta bancale: 8 confezioni di marijuana, tutte sigillate, per un totale di circa 35 chili, per un valore al dettaglio di 350 mila euro. L’autotrasportatore di 47 anni e il complice di 48 sono stati tratti in arresto per traffico illecito di sostanze stupefacenti, e condotti nel carcere di Gazzi a Messina. Sequestrati anche duemila euro in contanti e telefoni cellulari.