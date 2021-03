Un centinaio di contagi in meno. In Calabria (+308) casi e 5 vittime. Ancora su i ricoveri

Dopo l’impennata di ieri calano i nuovi contagi in Calabria con un numero in diminuzione dei tamponi processati: poco più di 2.800 da ieri. Non si arresta la crescita dei ricoveri, mentre torna a risalire il dato sulle vittime con 5 decessi nelle ultime 24 ore, tre a Cosenza

.

COSENZA – Con la Calabria finita in zona arancione, il nuovo bollettino della Regione vede una diminuzione dei nuovi contagi da covid, tornati sotto quota 400 dopo l’impennata d ieri. Male invece gli altri indicatori, visto che non si ferma la crescita dei ricoveri negli ospedali e risale il numero delle vittime con 5 morti. Sono +305 i nuovi positivi accertati oggi dal dipartimento salute (ieri erano stati +414) con una flessione nel numero dei tamponi analizzati (sia molecolari che antigenici): ne sono stati processati 2.814 (ieri erano stati 3.249), che portano il totale dei test a 614.209. Con l’incremento odierno, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 40.610 casi totali da inizio pandemia. Il maggior numero di nuovi contagi è stato accertato oggi in provincia di di Reggio Calabria che vede nuovamente salire i nuovi positivi: sono +95 rispetto a ieri. Segue la provincia di Cosenza dove oggi si registrano +74 nuovi positivi e in calo rispetto ai +12o di ieri. Segue la provincia di Crotone con +59 nuovi contagi e quella di Catanzaro con +42. Sono invece +35 i nuovi positivi in provincia di Vibo Valentia.

Cinque le vittime, tre a Cosenza. Salgono i positivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a crescere il numero di persone attualmente positive: sono in totale 7.220 i casi attivi al momento, 132 in più rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 32.671, con un incremento di 168 persone in più. Torna a crescere rispetto a ieri il numero dei decessi con cinque vittime registrate nelle ultime 24 ore che portano il totale a 719: tre a Cosenza e due a Reggio Calabria.

Salgono ancora i ricoveri covid e le intensive

In ulteriore salita il dato relativo ai posti letto occupati negli ospedali calabresi, con una nuova crescita registrata nei reparti covid e nelle unità di terapie intensive. Ad oggi sono 279 le persone ricoverate in totale nei nosocomi calabresi. Di queste, 245 sono nei reparti di malattie infettive (+2) e 34 in terapia intensiva (+4). Infine sale a 6.941 il numero di persone in isolamento domiciliare, 126 in più rispetto a ieri. Di questi, 50 sono persone residenti in altre regioni o stati esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 206.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 2.891 (51 in reparto AO di Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano;13 al presidio ospedaliero di Acri; 14 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 2.787 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.940 (8.641 guariti, 299 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.776 (22 in reparto all’AO di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 2 in reparto all’AOU Mater Domini; 14 in terapia intensiva; 1.732 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.912 (3811 guariti, 101 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 403 (18 in reparto; 385 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.755 (2.711 guariti, 44 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 545 (14 ricoverati, 531 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.348 (3.289 guariti, 59 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.555 (80 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 9 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 1.456 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 14.126 (13.910 guariti, 216 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti)