RT a 0.83 e rischio moderato. Perchè la Calabria è da zona gialla ma diventa arancione

Nonostante l’indice Rt sia rimasto sotto la soglia dell’uno e l’incidenza dei casi sia di 66,42 ogni 100mila abitanti, la Calabria, che rimane a rischio moderato, finisce ugualmente in zona arancione perchè il nuovo decreto che ha abolito fino a Pasqua la zona gialla.

.

COSENZA – Come avevamo scritto ieri nel nostro approfondimento (leggi qui) la Calabria, nonostante un evidente peggioramento dell’epidemia, ha mantenuto dati da colore giallo ma per come disposto dl nuovo decreto legge approvato nel primo pomeriggio dal Governo, su richiesta del CTS, tutte le regioni che si trovano in fascia gialla finiscono in arancione fino a Pasqua. E così la nostra regione, che ha ancora sotto controllo la soglia di occupazione dei posti letto sia in intensiva che in area medica, ha un indice RT in leggera risalita rispetto alla scorsa settimana ma sempre sotto uno (valore di 0.83) e un’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti pari a 66,42 (250 è il limite per non finire in zona rossa) e un rischio complessivo che si mantiene moderato, finisce in zona arancione perchè di fatto, con il nuovo decreto legge, la zona gialla viene superata e si finisce direttamente in arancione per tutto il tempo in cui restano valide le misure. Restano dunque in vigore la zona bianca, dove si trova solo la Sardegna, l’arancione e la rossa.

Per la sesta settimana consecutiva si osserva un peggioramento nel livello generale del rischio. Dieci Regioni (contro sei la settimana precedente) hanno un livello di rischio alto. Altre 10 Regioni/PPAA hanno una classificazione di rischio moderato (di cui quattro ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e solo una (Sardegna) con rischio basso.

L’indice RT delle singole regioni, 16 sopra uno

Sedici Regioni/PPAA hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, otto (Campania, Piemonte, FVG, Emilia-Romagna, Basilicata, Lombardia, Lazio, Veneto) hanno un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Quattro Regioni hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni/PPAA hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno. Sono solo 4 le regioni e PA (Calabria, PA Bolzano, Sardegna e Umbria) con Rt puntuale settimanale sotto 1. La Sicilia si ferma a 1. Le altre 16 hanno un indice di trasmissibilità sopra 1. Il valore più alto è in Basilicata con 1.53 e in Campania con 1.5. Il Friuli Venezia Giulia registra un Rt di 1.39, l’Emilia Romaga 1.34, il Piemonte 1.41, il Lazio 1.31 e la Lombardia a 1.3.

Per quanto riguarda i valori RT delle singole regioni la Calabria nell’ultima settima ha un indice RT di 0,83 ( range 0.72-0,95) e incidenza di 66,42 casi ogni 100mila abitanti. Questi i dati delle altre regioni: Abruzzo Rt a 1,05 (range 0,99-1,09), Basilica Rt 1,53 (1,31-1,76), Campania Rt 1,5 (1,41-1,6), Emilia-Romagna Rt 1,34 (1,32-1,38), Friuli Venezia Giulia Rt 1,39 (1,33 – 1,47), Lazio Rt 1,31 (1,27 – 1,36), Liguria Rt 1,13 (1,08 – 1,18), Lombardia Rt 1,3 (1,28 – 1,32), Marche Rt 1,08 (0,99 – 1,18), Molise Rt 1,07 (0,83 – 1,33), Piemonte Rt 1,41 (1,36 – 1,45), Provincia Bolzano Rt 0,61 (0,57 – 0,65), Provincia di Trento RT 1,04 (0,99 – 1,1), Puglia Rt 1,23 (1,2 – 1,27), Sardegna Rt 0,89 (0,78 – 1), Sicilia Rt 1 (0,95 – 1,06), Toscana Rt 1,23 (1,2 – 1,26), Umbria Rt 0,82 (0,76 – 0,86). Val d’Aosta Rt 1,4 (1,1 – 1,75), Veneto Rt 1,28 (1,26 – 1,32).

Undici regioni con terapie intensive oltre la soglia

Si osserva un peggioramento anche nel numero di Regioni/PPAA che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica: 11 Regioni/PPAA contro 9 la settimana precedente. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica (31% vs 26% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in forte aumento da 2.327 a 2.756, come il numero di persone ricoverate in aree mediche (da 19.570 a 22.393). Tutte le Regioni/PPAA tranne sette hanno riportato allerte di resilienza. Quattro di queste – Campania, Lazio, Puglia e Veneto – riportano molteplici allerte di resilienza.