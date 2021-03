Abbandona rifiuti indifferenziati, 600 euro di multa ad una donna

Controlli a tappeto dei carabinieri con oltre 70 i militari impegnati e circa 700 persone e 300 mezzi controllati, ma anche perquisizioni e denunce

TAURIANOVA (RC) – I controlli serrati dei militari di Taurianova hanno portato anche a contestare sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e della normativa anti Covid-19. Tra le misure adottate a Polistena, è stata contestata una sanzione di 600 euro a una donna, che era stata sorpresa ad abbandonare cinque buste di rifiuti domestici indifferenziati nelle vicinanze della fiumara “Vacale”, deturpando con tale gesto la bellezza e la salubrità dell’ambiente e delle acque, in violazioni della specifica normativa sull’ambiente.

A Cittanova, invece, i carabinieri hanno denunciato per possesso di armi od aggetti atti ad offendere A.B.,29enne del posto, in quanto, fermato durante un posto di controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di un coltello con apertura a scatto, portato in pubblica via senza giustificato motivato, sequestrato dagli operanti.

Notificati, infine, otto avvisi orali nell’ambito di specifiche attività ricognitive e di approfondimento informativo finalizzate all’irrogazione di misure di prevenzione a soggetti considerati pericolosi per la sicurezza pubblica, resisi responsabili di reati nel territorio.