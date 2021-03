Covid, preoccupano i contagi nel Vibonese. Soverato chiude luoghi di aggregazione

L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha chiesto alla Regione l’istituzione della zona rossa nel comune di San Nicola da Crissa. A Soverato nel weekend chiusi i luoghi di aggregazione

VIBO VALENTIA – Preoccupa l’aumento dei casi di positività al Covid-19 nel piccolo centro montano di San Nicola da Crissa dove si è superata la soglia di 40 soggetti colpiti dal virus. Una crescita di contagi si registra anche nelle Preserre vibonesi. A Sorianello, zona rossa, casi praticamente raddoppiati nell’ultima settimana: sono attualmente 77 mentre 29 nella vicina Soriano.

Anche a Dasà, zona rossa, i positivi sono 45 e a Gerocarne in cui superano le 40 unità. Sulla costa, a Briatico, altro centro in zona rossa, ci sono 50 positivi. Nella vicina Zungri, i casi sono 16, tra cui anche il prete che domenica ha officiato la messa e che ha invitato coloro che hanno partecipato alla funzione delle 11.15, soprattutto chi ha ricevuto la comunione, a sottoporsi a tampone rapido.

A Soverato il sindaco chiude i luoghi di aggregazione

Giardini, aree verdi comunali, orto botanico, pineta, parchi gioco, spiagge, campi sportivi, piazze e lungomare fatta eccezione per il personale autorizzato saranno chiusi, a Soverato, sabato 13 e domenica 14 marzo. Lo ha deciso il sindaco Ernesto Alecci, “preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica in città, che registra un incremento dei casi positivi al Covid-19 ma anche dell’incremento dei casi delle varianti al Coronavirus”.

Con l’ordinanza, Alecci ha anche disposto la sospensione del mercato settimanale non alimentare per il prossimo venerdì 12 marzo. Gli avventori dei locali di somministrazione, inoltre, non potranno stazionare in piedi nei pressi delle attività, ma occupare esclusivamente i posti a sedere. Unica attività concessa quella motoria all’aperto che si potrà svolgere anche sul lungomare e nella villa comunale, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 9.

Un’ordinanza simile è stata firmata dal sindaco di Acri (Cs) Pino Capalbo, che ha disposto la chiusura nel fine settimana delle strade e delle piazze più frequentate.