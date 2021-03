Vaccini: in Calabria arriva un team di supporto. Spirlì: “contagi aumentano”

Il team è composto da personale della Difesa e della Protezione civile nazionale e sarà inviato in Calabria per affiancare la Regione nella campagna vaccinale già pianificata

CATANZARO – Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Figliuolo invierà nella Regione Calabria un team di pianificatori costituito da assetti della Difesa e da personale del Dipartimento della Protezione Civile. Il team affiancherà la Regione nella campagna vaccinale locale già pianificata. L’attività è stata concordata con il Presidente della Regione Calabria Antonino Spirlì, d’intesa con con il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio nel corso dell’incontro Stato-Regioni svoltosi oggi, cui hanno partecipato i Ministri Gelmini e Speranza

Spirlì “contagi aumentano, sta accadendo quello che era prevedibile”

“Sta accadendo quello che era prevedibile. Abbiamo registrato 414 casi e molti sono minori. Tantissimi sono i casi di persone in quarantena. mi auguro che non via sia un aumento dei contagi. Dobbiamo essere realisti e capire che i contagi stanno aumentato., Ho chiesto di verificare con il sequenziamento quanti casi siano riconducibili alle varianti”. A dirlo il presidente facente funzioni Nino Spirlì nel corso di una diretta su Facebook.

“A chi mi dava del pazzo e dell’incapace, oggi vorrei ricordare che sarebbe stato molto meglio chiudere in zona gialla le scuole per evitare di arrivare in zona rossa per i contagi arrivati nelle scuole. Avrei preferito 15 giorni di chiusura per consentire le vaccinazioni con più tranquillità. Oggi durante la conferenza stato regioni mi sono confrontato con Figliuolo e Curcio a cui ho chiesto un supporto per le vaccinazioni. Arriverà un team di uomini e donne che ci aiuterà nelle vaccinazioni così da aumentare e implementare la campagna. Ho chiesto ed ottenuto, grazie al ministero della Difesa, della Salute e dei rapporti tra regione e Governo, questo supporto importante. Da venerdì abbiamo quadruplicato il numero di vaccini inoculati”.

“Per legge, sulla carta, il presidente della Regione Calabria non ha alcun potere di organizzare e gestire la sanità calabrese e non è il soggetto attuatore del piano sanitario. Ma non mi sarei mai sognato di lasciare da solo Longo. la Calabria, pur non essendo responsabile né degli ospedali, nè della loro gestione e così come dei piani vaccinali e di rientro, sono in trincea proprio per garantire un aiuto e una mano in più”.