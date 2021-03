Chiede soccorso al medico di turno e poi lo picchia, denunciato l’aggressore

L’episodio a Pallagorio, nel crotonese, dove è avvenuta anche un’altra aggressione a un 70enne colpito violentemente al capo con un bastone di legno

CIRO’ MARINA (KR) – Due uomini con il volto in parte coperto si sono presentati alla guardia medica comunale di Pallagorio, nel crotonese, chiedendo soccorso al medico in turno per uno dei due il quale lamentava un forte dolore ma, dopo qualche minuto e per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo dolorante ha cominciato a sferrare ripetuti calci al medico.

I due si sono quindi allontanati a bordo di un’autovettura. I carabinieri hanno individuato le due persone, ma hanno denunciato solo l’autore materiale dell’aggressione.

Aggressione a un 70enne

Sempre a Pallagorio, alcuni giorni fa, è avvenuta un’altra aggressione sul corso Vittorio Emanuele dove un 70enne è stato colpito violentemente al capo con un bastone di legno e ciò gli ha procurato profonde ferite. Anche in questo caso è stata denunciata una persona. Fondamentale, in entrambi gli episodi è stato il tempestivo intervento dei carabinieri della Compagnia di Cirò Marina e della dipendente Stazione di Verzino.

Le indagini compiute dai carabinieri hanno permesso di ricostruire le dinamiche delittuose e di raccogliere gravi indizi sui responsabili di entrambi gli episodi di violenza, tutti deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone.