Longo chiede all’Asp di Vibo la restituzione dei vaccini, è polemica

E’ polemica tra l’azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia e il commissario alla sanità Guido Longo che ha chiesto la restituzione di tutti i vaccini che l’azienda sanitaria ha in dotazione

VIBO VALENTIA – Il commissario ad acta per il piano di rientro Guido Longo ha trasmesso un’apposita comunicazione che ha scatenato la reazione del presidente della Conferenza dei sindaci, nonchè primo cittadino di Vibo Valentia Maria Limardo che ha convocato una manifestazione per questo pomeriggio di fronte alla sede dell’Asp.

La comunicazione è stata trasmessa da Longo al commissario dell’Asp di Vibo, Maria Pompea Bernardi: “Con la presente, si richiede copia dell’ordine di servizio del commissario straordinario per la sanità – scrive il commissario Longo – con il quale si richiede la consegna dei vaccini assegnati a codesta azienda provinciale. La presente riveste carattere d’urgenza, dovendo valutare il ricorso all’autorità giudiziaria competente, per l’annullamento del provvedimento. Si rimane in attesa di un riscontro con l’urgenza che la situazione richiede“.

Alla comunicazione di Longo hanno fatto seguito le parole del sindaco Limardo: “Sono stata informata, in via informale, solo poco fa – ha detto – che il Commissario straordinario dell’Asp di Vibo è stato notificato un ordine di servizio per la riconsegna di ulteriori vaccini già assegnati alla nostra azienda sanitaria. Stante la gravità di questa decisione i sindaci sono convocati con fascia tricolore in via d’urgenza per l’assemblea dei sindaci in programma oggi pomeriggio alle 15 dinnanzi la sede dell’azienda sanitaria provinciale“. C’è da ricordare che l’Azienda ha già dovuto consegnare 1.000 dosi all’Azienda di Reggio Calabria.