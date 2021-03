easyJet, in estate arrivano 4 voli giornalieri da Milano a Lamezia Terme

Potenziati i collegamenti da Milano Malpensa verso il Sud Italia. In vendita da oggi, con l’anticipo maggiore di sempre, anche i voli per l’estate 2022.

.

MILANO – easyJet ha annunciato che aumenterà la capacità della propria rete domestica italiana, anticipando una crescita della domanda di viaggi estivi in Italia. La compagnia aerea aggiungerà più voli tra il proprio hub di Milano Malpensa e le destinazioni di vacanza più popolari del Sud del paese. “Secondo un sondaggio condotto dalla compagnia a gennaio su oltre 5.000 passeggeri, infatti, il 65% degli europei ha già prenotato un volo, o ha intenzione di farlo, entro il 2021. In Italia la percentuale sale al 76%.” Spiega un comunicato della compagnia aerea.

Quest’estate easyJet collegherà Milano Malpensa a Catania con fino a otto voli giornalieri, a Napoli e alla Costiera Amalfitana con cinque voli giornalieri, mentre Brindisi (Salento) e Lamezia Terme potranno contare su fino a quattro collegamenti giornalieri. Palermo vedrà, invece, fino a sei voli giornalieri per Milano Malpensa e fino a quattro voli settimanali per Londra Luton. A partire dal prossimo 1 giugno, easyJet introdurrà anche la rotta Palermo-Basilea con fino a 3 collegamenti settimanali. Inoltre, easyJet ha messo in vendita oggi, con l’anticipo maggiore di sempre, i voli per l’estate 2022. Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, commenta: “Grazie al progredire dei programmi di vaccinazione e alla diffusione capillare dei test diagnostici, ci saranno presto le condizioni per poter pianificare i propri viaggi e vacanze e, in base ad un recente sondaggio, sappiamo che oltre tre quarti degli italiani intendono prenotare un volo quest’anno. In questa fase i nostri clienti prediligono i voli nazionali, da qui la decisione di offrire ai nostri clienti ancora più frequenze per viaggiare in Italia nei mesi estivi del 2021. Infine, siamo anche lieti di aver reso disponibili in anticipo i voli per l’estate 2022, consentendo ancora più scelta per chi intende prenotare o riprogrammare un viaggio l’anno prossimo.”