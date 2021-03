In Calabria arrivano altre 13mila dosi di Astrazeneca. Vaccinazioni al 66,4%

In consegna domani mattina Castrovillari con il corriere di di Poste italiane e verranno smistate a Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Melito Porto Salvo

CASTROVILLARI (CS) – Arriveranno domani mattina Castrovillari altre dosi di vaccini AstraZeneca. I furgoni Sda, corriere di Poste italiane, attrezzati con speciali celle frigorifere, prenderanno in consegna 13.300 dosi e procederanno alla distribuzione delle dosi raggiungendo le seguenti destinazioni finali: Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Melito Porto Salvo.

Vaccini in ritardo in Calabria “specie nel weekend”

«Negli Stati Uniti d’America e nel Regno Unito si vaccina 24 ore su 24, in Israele anche nei pub e nei fast food. In Italia, soprattutto in Calabria, ci si prende invece ancora qualche pausa di troppo in corrispondenza dei weekend. Una pratica inconciliabile con la grave emergenza sanitaria in atto». Lo evidenzia il Centro studi Impresa Lavoro di Massimo Blasoni.

La campagna vaccinale procede piuttosto lentamente in tutta Italia e la Calabria si posiziona ancora all’ultimo posto: la media delle dosi somministrate quotidianamente in tutta la regione è infatti di 5.267 (dati regionali del Sole24Ore, media calcolata sugli ultimi sette giorni).

«I maggiori ritardi nelle somministrazioni si verificano – sottolineano – in corrispondenza dei weekend. Domenica scorsa in Calabria ne sono state inoculate appena 3.131 dosi (quasi la metà rispetto al dato medio settimanale), sette giorni prima 2.167 e il 21 febbraio appena 607».

“In totale nella regione sono state finora somministrate il 65,7% delle dosi disponibili, pari a 140.348 su 213.470 (fa fede il report sulle vaccinazioni stilato dal Ministero della Salute). Un dato preoccupante, che deve far riflettere. A oggi la Calabria ha un tasso di somministrazione di 11,8 punti percentuali inferiore a quello medio italiano che si attesta al 77,5%.

«La campagna vaccinale in Italia è troppo lenta e va ripensata prendendo a modello i Paesi in cui le somministrazioni sono più celeri», osserva l’imprenditore Massimo Blasoni.