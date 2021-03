Covid, la Regione aderisce al progetto per la raccolta del plasma

Attraverso il quale la Commissione europea fornisce supporto finanziario ai servizi trasfusionali europei. La somma stanziata è di 535mila euro

CATANZARO – “La Regione Calabria ha aderito al progetto ‘Emergency support instrument’ (Esi), lo strumento approntato dall’Unione per aiutare gli Stati membri ad affrontare l’emergenza legata al Sars-Cov-2 , attraverso il quale la Commissione europea fornisce supporto finanziario ai servizi trasfusionali europei impegnati nella raccolta di plasma da convalescente Covid-19″. E’ quanto riferisce un comunicato del Dipartimento regionale Tutela della salute.

“La Calabria – è detto nel comunicato – ha partecipato con il Servizio trasfusionale blood establishments di Reggio Calabria, come coordinatore per la rete trasfusionale regionale, e con il coordinamento del Centro regionale sangue. La somma prevista dalla Commissione dell’Unione europea per lo svolgimento del progetto ‘Grants to support building for colletion of Covid-19 convalescent plasma the emergency support instrument’ è di 535mila euro.

Obiettivo, sostenere i nuovi pazienti Covid

“Il progetto ha l’obiettivo di sostenere il trattamento dei nuovi pazienti affetti dal Covid-19, aumentando la capacita dell’Unione europea di raccogliere plasma da convalescenti. I finanziamenti sono mirati a potenziare la capacità di raccolta di plasma da convalescente da parte dei Servizi trasfusionali degli Stati membri, attraverso programmi operativi che prevedano l’acquisto di attrezzature per la plasmaferesi e di apparecchiature per lo stoccaggio“.

“La raccolta di plasma – dichiara il presidente della Regione, Nino Spirlì – rappresenta un altro prezioso strumento per il contrasto del Covid. Mi auguro che i casi di contagio possano diminuire sempre di più, così come mi auguro che chi ha avuto la sfortuna di contrarre il virus, e la fortuna di averlo battuto, possa contribuire ad aumentare la raccolta del sangue nei centri trasfusionali. Donare il plasma significa salvare vite”.