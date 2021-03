Principio di incendio in una scuola a Catanzaro. Attimi di paura, ma nessun ferito

Una fiammata improvvisa provocata dal corto circuito di una centralina elettrica. Nonostante la chiusura per l’ordinanza del presidente f.f. della Regione Nino Spirlì nell’istituto erano presenti collaboratori scolastici e impiegati.

.

CATANZARO – I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire, questa mattina, per un principio di incendio che ha interessato il Convitto “Pasquale Galluppi” di Catanzaro, situato sul centralissimo corso Mazzini. Per cause in corso di accertamento, una fiammata ha bruciato una cassetta dell’Enel situata all’interno dell’edificio. In quel momento, vista la chiusura delle scuole disposte dall’ordinanza di Spirlì, nel plesso, che ospita classi dell’infanzia e della primaria, si trovava solo personale scolastico fatto evacuare dai vigili del fuoco che hanno estinto i residui della fiammata e messo in sicurezza la cassetta in attesa dell’arrivo del tecnici dell’Enel che hanno provveduto a riparare il guasto della centralina che ha provocato un blackout anche in alcuni palazzi nelle adiacenze del Convitto. Nessuno ha riportato conseguenze, ma la fiammata e la successiva nube di fumo, ha causato molto spavento, vista anche la posizione centrale in cui si trova lo stabile e la conseguente presenza di molte persone nella zona. Sono stati avviati accertamenti sulle cause del rogo.