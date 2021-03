Covid, lieve calo in Calabria +228. Nel cosentino si registrano 109 casi

Tornano a scendere in maniera lieve i contagi mentre il cosentino rimane la provincia in cui si registrano più casi. Un solo decesso

CATANZARO – Tornano a scendere in maniera lieve i contagi oggi in Calabri con 228 nuovi casi (ieri erano +293) con un numero sostanzialmente stabile di tamponi effettuati +2,809 (ieri ne sono stati processati 2,832). Si conta un deceduto rispetto al numero di ieri (+4) per un totale da inizio pandemia che arriva a 705. Ricoveri stabili mentre sono in lieve aumento le terapie intensive (+6). I guariti sono 164 (totale 32,016) e 59 le persone in isolamento domiliare (totale 6,402).

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 567.156 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 601.651 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 39.370 (+228 rispetto a ieri), quelle negative 527.786.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza è la provincia con il maggior numero di casi +109 mentre Reggio Calabria segna +70. Segue il Vibonese con +24 e Catanzaro +17 mentre il Crotonese è la provincia con meno casi +8.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: CASI ATTIVI 2.695 (47 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano; 6 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 2.612 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.797 (8.503 guariti, 294 deceduti).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1.702 (24 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 4 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 1 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 11 in terapia intensiva; 1.662 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.841 (3.742 guariti, 99 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 245 (16 in reparto; 229 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.710 (2.667 guariti, 43 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 434 (12 ricoverati, 422 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.250 (3.192 guariti, 58 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.523 (77 in reparto all’azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 10 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1.427 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13.814 (13.603 guariti, 211 deceduti).

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).